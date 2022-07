O ministro do Desporto vai negociar com a organização para trazer a prova para o Grão-Ducado.

Luxemburgo quer acolher Tour de France em 2027 ou 2028

O Conselho de Governo incumbiu Georges Engel, ministro do Desporto, Trabalho, Emprego e Economia Social e Solidária, de negociar com os organizadores do Tour de France.

O Tour de France está a terminar e é difícil imaginar o que poderia impedir Jonas Vingegaard de alcançar a sua primeira vitória na prova. Já o Luxemburgo está a trabalhar nos bastidores para acolher uma das próximas edições do evento.

A última vez que o Grand Boucle fez uma paragem no Grão-Ducado foi em 2017. Mondorf foi então a cidade de partida.

Um contrarrelógio transfronteiriço

Este sábado, o Conselho do Governo anunciou que tinha mandatado o ministro com a pasta do Desporto para continuar as discussões com vista a "acolher um fim e início de etapas do Tour de France no Luxemburgo". Um desejo também partilhado pelo luxemburguês Andy Schleck.



O comunicado de imprensa não especifica se o acolhimento e a chegada de uma etapa serão planeadas para a mesma edição. Se for o caso, e mesmo que uma fase da corrida ainda seja possível, a perspetiva de um contrarrelógio não pode ser excluída.

Jean-Marc Fournel, o presidente da câmara de Longwy, mencionou recentemente a ideia de organizar um contrarrelógio transfronteiriço no futuro. Embora sonhe ser a cidade de partida, o autarca está consciente de que não tem necessariamente a capacidade logística para acomodar a caravana do Tour. Uma organização conjunta com o vizinho luxemburguês poderia ser a solução.

Tour no Luxemburgo em 2027 ou 2028

Note-se que, embora "a decisão final seja obviamente tomada pelos organizadores, particularmente em relação à rota", o Conselho de Governo assinala que "o ano 2027 seria o momento ideal para a passagem do Tour de France, com a comemoração do 100.º aniversário da vitória de Nicolas Frantz (1927)".

Se 2027 não for uma escolha conveniente, poderia ser no ano seguinte. De facto, em 2028, ainda se festejará o 100.º aniversário da vitória de Nicolas Frantz. Ou pelo menos da sua segunda vitória... Será também o 70.º aniversário da vitória de Charly Gaul (1958). "O governo está, contudo, aberto a qualquer outra proposta de data por parte do organizador."

