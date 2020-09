A seleção luxemburguesa de futebol defronta esta terça-feira o FC Saarbrücken em jogo de preparação para a fase de grupos da Liga das Nações. O particular está marcado para às 19h00, no estádio Josy Barthel.

Luxemburgo prepara Liga das Nações frente ao Saarbrücken

Manuela PEREIRA A seleção luxemburguesa de futebol defronta esta terça-feira o FC Saarbrücken em jogo de preparação para a fase de grupos da Liga das Nações. O particular está marcado para às 19h00, no estádio Josy Barthel.

A fase de grupos da segunda edição da Liga das Nações começa a ser disputada este mês e deve estar concluída no final de novembro. O Luxemburgo está inserido no Grupo 1 da Liga C, juntamente com Montenegro, Chipre e Azerbaijão.

Os 'Leões Vermelhos' defrontam o Azerbaijão, no próximo sábado (5 de setembro), voltando a entrar em campo de hoje a oito dias (na terça-feira, dia 8) para enfrentar o Montenegro. Dos 24 jogadores convocados pelo selecionador Luc Holtz destacam-se as ausências do avançado lusodescentente Daniel da Mota e do defesa de origem cabo-verdiana Marvin Martins.

Já a seleção portuguesa, campeã europeia e detentora da Liga das Nações, está no Grupo 3 da Liga A, e começará a defender o título contra Croácia, Suécia e França. Recentemente, soube-se também que as duas equipas luxemburguesas nas competições europeias - Fola e Niederkorn - não vão ter vida fácil.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.