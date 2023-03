A Federação Luxemburguesa de Futebol, que rege o futebol luxemburguês, afirma que não pode proibir esta prática.

Euro 2024

Luxemburgo-Portugal. Preços dos bilhetes chegam aos 900 euros

Ainda há bilhetes à venda para o jogo de futebol Luxemburgo-Portugal no site Viagogo, mas por preços exorbitantes. De acordo com a RTL, a plataforma tem ingressos à venda cujos preços podem chegar aos 900 euros.

Ao que tudo indica, as tarifas variam entre os 350 e os 900 euros. Os preços exorbitantes no Viagogo não são novidade, diz a RTL, escrevendo que o site tem sido regularmente criticado pelo seu “modelo comercial controverso”, o que já levou vários clubes de futebol a queixarem-se da plataforma.

O Viagogo vende bilhetes para todo o tipo de eventos, permitindo a revenda de ingressos. Segundo o canal luxemburguês, a plataforma tem sido acusada de comprar grandes quantidades de bilhetes com a ajuda de “compradores profissionais” para depois os vender a preços muito elevados. Neste esquema, os compradores recebem uma comissão.

No que toca aos bilhetes para o embate Luxemburgo-Portugal, a RTL falou com a Federação Luxemburguesa de Futebol (FLF). O organismo que rege o futebol luxemburguês diz que não pode proibir esta prática.

A RTL alerta ainda para a possibilidade de haver cópias de bilhetes a circular no Viagogo, algo que já aconteceu na Alemanha.

Luxemburgo recebe Portugal no domingo, às 20h45, numa partida a contar para a fase de qualificação para o Euro 2024 de futebol. Ambas as seleções jogaram ontem. Portugal derrotou o Liechtenstein por 4-0, ao passo que o Grão-Ducado jogou fora empatando sem golos com a Eslováquia.

