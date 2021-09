O contingente português ganhou um total de 12 medalhas, seis deles de ouro, duas de prata e quatro de bronze.

Karaté

Luxemburgo. Portugal no pódio das medalhas no Lion Cup de karaté

Henrique DE BURGO

Portugal foi o terceiro país com mais medalhas conquistadas no torneio Lion Cup de karaté, organizado no Luxemburgo, no passado fim de semana.

O contingente português ganhou um total de 12 medalhas, seis deles de ouro, duas de prata e quatro de bronze.

Em primeiro lugar ficou a França, com 30 medalhas, seguida pela Bélgica, com 29.Já o Luxemburgo foi sétimo da geral, com seis medalhas. A karateca Jenny Warling venceu a única de ouro, na categoria menos 55 kg.

O torneio, organizado em Strassen, contou com um total de 766 participantes de 21 países.



