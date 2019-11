O estado do relvado do Estádio Josy Barthel está a dar dores de cabeça à Federação Luxemburguesa de Futebol, a poucos dias do encontro entre as seleções do Grão-Ducado e de Portugal.

Luxemburgo-Portugal em dúvida no Josy Barthel por causa do relvado

Diana ALVES O estado do relvado do Estádio Josy Barthel está a dar dores de cabeça à Federação Luxemburguesa de Futebol, a poucos dias do encontro entre as seleções do Grão-Ducado e de Portugal.

Os meios de comunicação nacionais escrevem que a realização do tão aguardado Luxemburgo-Portugal, no domingo, no estádio nacional, poderá estar em dúvida devido ao mau estado do relvado. Segundo a RTL, a decisão final será tomada pelo árbitro da partida.

De acordo com a imprensa, um perito da UEFA terá sido despachado para o Luxemburgo para tentar resolver a situação, sendo que, segundo o jornal L’Essentiel, o organismo que tutela o futebol europeu proibiu todos os treinos no relvado do estádio da Route d’Arlon até domingo.

Entretanto, ainda segundo o diário, a Federação Luxemburguesa de Futebol estará à procura de uma alternativa para o treino de sábado da seleção portuguesa. A comuna de Hesperange não terá autorizado.

A situação do relvado, que já tinha sido detetada na semana passada aquando da receção do F91 Dudelange ao Sevilha, da fase de grupos da Liga Europa, deteriorou-se nos últimos dias devido à chuva.

A seleção luxemburguesa de futebol recebe a equipa das quinas no domingo, às 15:00, naquele que será o seu último jogo do Grupo B de apuramento para o Euro2020, com lotação esgotada.

