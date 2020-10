No ensaio-geral contra o Lieschtenstein, antes de receber o Chipre para a Liga das Nações no próximo sábado, a seleção grã-ducal perdeu esta quarta-feira por 1-2 no estádio Josy Barthel, em jogo amigável.

Luxemburgo perde com o frágil Lieschtenstein na estreia de Mica Pinto

Álvaro CRUZ No ensaio-geral contra o Lieschtenstein, antes de receber o Chipre para a Liga das Nações no próximo sábado, a seleção grã-ducal perdeu esta quarta-feira por 1-2 no estádio Josy Barthel, em jogo amigável.

Foi com uma equipa cheia de surpresas que a seleção luxemburguesa defrontou o Lieschtenstein. O selecionador Luc Holtz deixou no banco alguns titulares para dar oportunidade a alguns jogadores menos utilizados e ao mesmo tempo estrear pelos 'leões vermelhos' o lusodescendente Mica Pinto, nascido em Diekirch, que atualmente joga no Sparta de Roterdão.

A [frágil] equipa adversária inaugurou o marcador aos 24 minutos por intermédio de Fábio Wolfinger e foi para o intervalo a vencer, apesar do domínio da formação grã-ducal.

No segundo tempo, Holtz fez algumas alterações e a produção da equipa melhorou ligeiramente, mas foi o Lieschtenstein que voltou a marcar aos 62 minutos, por intermédio de Nicolas Hasler, na transformação de uma grande penalidade.

Gerson Rodrigues, jogador de origem caboverdiana que nasceu em Portugal, ainda reduziu para 1-2 aos 73 minutos, mas o resultado não se alterou até ao final.

Mica Pinto, de 27 anos, é natural de Diekirch trocou o Grão-Ducado pelo Sporting clube de Portugal, onde fez a formação e esteve até aos 21 anos. Representou Portugal nas seleções de Sub-18 e Sub-20.

Recorde-se também que alinhou pelo Luxemburgo o defesa central Tim Hall, que joga no Gil Vicente, tendo Vincent Thill, jogador do Nacional da Madeira ficado no banco de suplentes.

No sábado, os 'leões vermelhos' defrontam o Chipre e o Montenegro no dia 13, terça-feira, respectivamente em jogos da terceira e quarta jornadas do Grupo 1 da Liga C da Liga das Nações.

