A equipa do Grão-Ducado perdeu esta noite o jogo amigável que antecede as partidas decisivas da Liga das Nações.

Luxemburgo perde com a Áustria por 3-0

O Luxemburgo foi derrotado, esta quarta-feira, pela Áustria por três golos sem resposta (0-3).

No sábado, 14 de novembro, o Luxemburgo defronta o Chipre, e na terça-feira, 17, joga contra o Azerbaijão. Nestas partidas, a equipa nacional joga também a possibilidade histórica de terminar no topo da classificação do seu grupo, no acesso à Liga B.

