Luxemburgo perde com a Ucrânia nos descontos

Álvaro Cruz Gerson Rodrigues, herói da vitória contra a Lituânia na sexta-feira, teve a infelicidade de marcar hoje, na própria baliza, no último minuto oferecendo, involuntariamente, a vitória à Ucrânia.

Depois da merecida vitória frente à Lituânia, a seleção luxemburguesa passou perto de mais uma nova proeza, desta vez contra a Ucrânia. A vencer por 1-0, os 'leões vermelhos' acabaram por ceder o empate ainda na primeira parte e já nos descontros contribuir de forma decisiva para a vitória dos ucrânianos.

A vitória (2-1) frente à Lituânia, na sexta-feira, serviu de tónico aos jogadores luxemburgueses para o confronto com a Ucrânia que vinha de um bom empate contra Portugal, em Lisboa.

A jogar 'olhos nos olhos' contra um adversário que tem levado pontos fáceis do Grão-Ducado, a formação da casa colocou-se em vantagem aos 35 minutos com um golo de David Turpel para gáudio do muito público que esteve presente no estádio.

No entanto, a alegria foi sol de pouca dura, já que a Ucrânia acabaria por empatar volvidos cinco minutos, por intermédio de Tsygankov e as equipas foram empatadas para o intervalo.

Na segunda parte, o jogo foi repartido pelas duas equipas e o Luxemburgo jogou sem qualquer tipo de complexos. E quando todos se preparavam para festejar o empate, no período de descontos, Gerson Rodrigues ao interceptar um livre acabou por meter a bola na sua própria baliza, permitindo a vitória naos visitantes que ocupam o primeiro lugar da classificação do grupo, com 4 pontos.

O Luxemburgo ocupa a segunda posição, com três pontos, mais um que Portugal que é terceiro com dois, a Sérvia é quarta com 1 e a Lituânia é última com 0 pontos.







