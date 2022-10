A capital do Grão-Ducado segue, assim, o exemplo dado por cidades como Paris e Marselha.

Luxemburgo não vai ter ecrãs gigantes para o Mundial 2022

A Cidade do Luxemburgo vai seguir o exemplo de várias cidades europeias e abandonar as fan zones - áreas especiais dedicadas aos adeptos - e os ecrãs gigantes para transmissão dos jogos do Mundial de 2022 no Qatar, revelou esta semana a burgomestre.

A decisão de boicotar a transmissão da competição, que tem início a 20 de novembro, surge numa altura em que se acumulam as preocupações relacionadas com a violação de direitos humanos no país, assim como com a necessidade de redução do consumo de energia.

Lydie Polfer confirmou a informação numa reunião do conselho comunal na segunda-feira, em resposta a uma questão endereçada por Claudie Reyland, conselheira do Déi Greng.

Arlon invoca razões "políticas, sociais e ecológicas"

"Isso está fora de questão para nós", declarou a burgomestre, quando interrogada sobre a possibilidade de transmissão dos jogos. Além da capital e de Paris e Marselha, também Metz e Estrasburgo decidiram não disponibilizar ecrãs gigantes para visionamento do torneio.

No mês passado, a cidade belga de Arlon, na fronteira com o Luxemburgo, decidiu boicotar o mundial no Qatar. "Por razões políticas, sociais e ecológicas, decidimos não apoiar a organização de um ecrã gigante", referiu Vincent Magnus, burgomestre de Arlon, ao Virgule.

Em anos anteriores, os adeptos de futebol podiam torcer pelas suas equipas favoritas na Place Guillaume II, onde estavam instalados os ecrãs gigantes para ver os jogos.

