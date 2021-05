FLF pediu ainda às autoridades a autorização para receber até dois mil espectadores para o amigável entre o Luxemburgo e a Escócia.

Luxemburgo. Jogos de futebol vão poder receber até 1.000 espectadores

Henrique DE BURGO FLF pediu ainda às autoridades a autorização para receber até dois mil espectadores para o amigável entre o Luxemburgo e a Escócia.

Os eventos desportivos vão poder ter até mil pessoas na assistência, a partir de 16 de maio. É o caso da Liga BGL de futebol e do principal escalão do campeonato feminino de futebol.

Esta é uma das novidades da nova 'lei covid', anunciadas esta quarta-feira pelo primeiro-ministro, Xavier Bettel. No entanto, os interessados terão de pedir autorização ao Ministério da Saúde para receber até mil pessoas. Foi o que fez a Federação Luxemburguesa de Futebol (FLF) esta semana, esperando-se que a partir de 16 de maio os jogos possam voltar a receber público.

Atualmente, os únicos campeonatos nacionais de futebol autorizados são a Liga BGL e o principal campeonato feminino (há ainda o primeiro escalão de futsal). A Liga de Honra e as divisões inferiores foram canceladas este ano, não havendo subidas ou descidas de divisão. A FLF pediu também ao Ministério do Desporto e à Direção da Saúde a autorização para receber até dois mil espetadores para o jogo amigável entre o Luxemburgo e a Escócia, mas aguarda ainda resposta. O embate está marcado para o dia 6 de junho, no estádio Josy Barthel.

Restauração, escolas, reuniões privadas. O que muda a partir de 16 de maio Primeiro-ministro, Xavier Bettel, anunciou esta quarta-feira um relaxamento de algumas medidas contra a pandemia. Saiba onde vai haver mexidas, ponto por ponto, e por áreas.

O pedido inclui a realização de testes rápidos a todos os espectadores, uso de máscara, distância de segurança, entre outras medidas sanitárias. Segundo a FLF, o encontro seria um primeiro teste para futuros grandes eventos desportivos no país. Resta agora saber qual a resposta das autoridades.

A nova 'lei covid' aumentou ainda o número de pessoas que podem estar reunidas em diversos eventos, de 100 para 150.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.