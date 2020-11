Luxemburgo e Montenegro lideram o grupo, empatados com 9 pontos.

Luxemburgo joga contra Chipre para a Liga das Nações de futebol

Henrique DE BURGO Luxemburgo e Montenegro lideram o grupo, empatados com 9 pontos.

A seleção de futebol do Luxemburgo joga este sábado contra o Chipre naquela que será a penúltima jornada do grupo 1 da liga C, para a Liga das Nações. Luxemburgo e Montenegro lideram o grupo, empatados com 9 pontos, somando três vitórias e uma derrota cada. Em terceiro lugar surge o Azerbaijão com 4, enquanto os cipriotas estão em último com apenas 1 ponto.

O embate Chipre - Luxemburgo está marcado para as 18h deste sábado, em Nicósia, à mesma hora em que se joga o Azerbaijão – Montenegro.

No dia 17 de novembro (às 20h45), a seleção comandada por Luc Holtz recebe o Azerbaijão, naquela que será a última jornada do grupo.

A seleção que ficar em primeiro lugar vai "subir de divisão" passando para a liga B.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.