Luxemburgo já prepara o decisivo contra a seleção do Chipre

Teresa CAMARÃO Os Leões Vermelhos entram em campo às 18h30. Luc Holtz não espera vitória fácil.

A valer para o primeiro lugar do Grupo 1 da Liga das Nações, o jogo contra o Chipre está longe de estar ganho, com o selecionador nacional a admitir que muito embora os Leões Vermelhos estejam "numa posição bastante boa", os cipriotas "deram problemas na primeira etapa" e, depois da derrota por 2-0, deverão entrar em campo dispostos a um tudo ou nada.

Sem "margem para erros", Luc Holz entra em campo com o plantel às 18h30, em Nicósia. Perder está fora de questão. Caso a seleção luxemburguesa repita a vitória sobre o Chipre, só precisa que o Azerbaijão marque um golo contra a seleção do Montenegro para ficar na liderança do grupo, ainda antes do jogo da qualificação final. "Temos uma equipa ambiciosa e um objectivo claro em mente. Faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para conseguir seis pontos", aposta o técnico luxemburguês.

Depois da derrota do mês passado para o Liechtenstein, os luxemburgueses ganharam a primeira mão contra Chipre (2-0). Depois Anthony Moris e os seus companheiros repetiram o brilharete contra Montenegro (2-1).

O Wort lembra que Holtz está ansioso por ver os seus jogadores continuarem a sua série de vitórias, mas a missão não será fácil, dado o calendário apertado do plantel.

Três dias após o duelo em Nicósia, os luxemburgueses irão encontrar-se com o Azerbaijão no estádio Josy-Barthel, às 20h45. Se quiserem disputar a partida, Leandro Barreiro, Dirk Carlson, Laurent Jans, Gerson Rodrigues e Vincent Thill terão de evitar a todo o custo um cartão amarelo.

