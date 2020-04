Luxemburgo. Ginásios, piscinas e estádios fechados até agosto

Centros de prática de desporto e clubes de fitness privados vão continuar encerrados até 31 de julho, anunciou ontem o ministro Dan Kersch.

Até agosto aos amantes do desporto do Luxemburgo, profissionais ou público, só têm os parques, as ruas e ou as suas casas para treinar. Todos os estabelecimentos de prática desportiva, como campos de futebol, ginásios, clubes de fitness, piscinas, centros equestres ou centros de golfe vão continuar encerrados até 31 de julho, confirmou ontem, quinta-feira, o ministro do Desporto Dan Kersch aos deputados da comissão de Desporto e Saúde.



A única exceção é La Coque, o centro de treinos de alto nível que será reaberto a 4 de maio, mas com novas regras e medidas de segurança.

Bicicleta e jogging só nos parques públicos

Quem gosta de contrariar o sedentarismo e ir treinar para o ginásio ou frequentar aulas de fitness vai ter de elaborar um novo plano de desporto, e começar a exercitar-se em casa, parques ou ruas da cidade. O próprio ministro Dan Kersch lembrou que no país a prática de desporto individual no exterior, como correr ou andar de bicicleta, nunca esteve proibido, mesmo em tempo de confinamento, embora tenham de ser respeitadas as medidas de distanciamento social.

E mesmo que seja levantado o isolamento social, os centros e estabelecimentos de prática desportiva, públicos e privados, vão manter as portas fechadas por mais três meses, como medida de prevenção contra a propagação do novo coronavírus, sublinhou o ministro citado pela edição francesa do Wort.

No Luxemburgo existem 1.550 associações e 61 federações e grupos desportivos todos eles a funcionar segundo as normas do ministério do Desporto. E estes vão continuar de portas fechadas por mais de três meses, indicou o ministro Dan Kersch.

