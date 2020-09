No único encontro de preparação antes da deslocação ao Azarbaijão no arranque da Liga das Nações, os 'leões vermelhos' ficaram em branco frente à formação alemã que disputa a terceira divisão alemã.

Luxemburgo empata com o Saarbrücken

Esta terça-feira, o Luxemburgo não foi além de um empate sem golos frente à formação do Saarbrücken no estádio Josy Barthel, num jogo que serviu para passar em revista o efetivo antes do primeiro encontro que o Grão-Ducado vai disputar sábado no Azarbaijão.

Passaram-se dez meses depois do último encontro da seleção luxemburguesa e para o selecionador Luc Holtz era fundamental testar um grupo com alguns novos jogadores. Vincent Thill, aos 15 minutos e Gerson Rodrigues aos 44, tiveram de sair devido a lesões, mas Luc Holtz espera contar com ambos os jogadores, assim como Christopher Martins que alinha nos suíços do Yong Boys no próximo sábado.

No Josy Barthel, o Luxemburgo alinhou inicialmente com Moris, Jaurent Jans, Tim Hamm, lars Gerson, Dirk Carlson, Sinani, Vincent Thill, Gerson Rodrigues, Olivier Thill, Leandro Barreiro e Maurice Deville.

Jogaram ainda Malget, Muratovic, Kips, Selimovic, Bonhert, Philipps, Schon, Rupil, Curcic, Marvin Martins, Skenderovic e Mamhutovic.

