Liga das Nações

Luxemburgo empata 2-2 com Ilhas Faroé

Susy MARTINS

O Luxemburgo empatou na terça-feira à noite por 2-2 com as Ilhas Faroé, no quarto jogo a contar para o grupo 1 da Liga C da Taça das Nações.

Os leões vermelhos ocupam agora o segundo lugar do grupo com 7 pontos.

As Ilhas Faroé conseguiram os dois golos do empate em dois minutos, por Joannes Bjartalid. Os leões vermelhos abriram a partida com um golo de Gerson Rodrigues aos 12 minutos, de grande penalidade.

Leandro Barreiro fez o segundo aos 48 minutos e tudo parecia querer que o Luxemburgo estaria perto de conseguir o segundo lugar do grupo.

A reviravolta das Ilhas Faroé começou aos 56 minutos e o segundo golo chegou apenas dois minutos mais tarde, aos 59', ambos pelo pé de Joannes Bjartalid.

Os dois últimos jogos do grupo 1, contra a Turquia e a Lituânia, serão disputados em setembro. A seleção luxemburguesa joga com a Turquia a 22 de setembro antes de acolher a Lituânia três dias mais tarde.



