As seleções de futebol do Luxemburgo e do Senegal empataram a zero, no estádio Josy Barthel, esta quinta-feira, em jogo amigável.

Luxemburgo e Senegal empatam a zero

As seleções de futebol do Luxemburgo e do Senegal empataram a zero, no estádio Josy Barthel, esta quinta-feira, em jogo amigável.

Face à formação africana, que não alinhou Sadio Mané, jogador do Liverpool e principal estrela da equipa que vai disputar o Mundial da Rússia, os 'Leões Vermelhos' conseguiram manter o nulo com grande estoicismo perante um adversário que se mostrou mais forte ao longo dos 90 minutos.

O guardião Antony Moris, o setor defensivo grão-ducal e alguns jogadores do meio-campo estiveram em destaque, pela abnegação e entrega, mas o ataque deixou muito a desejar, sobretudo na fase de finalização, mostrando-se praticamente inofensivo.



A formação luxemburguesa, que prepara a Liga das Nações, cujo início es á agendado para 8 de Setembro, frente à Moldávia, defronta na próxima terça-feira, a partir das 20h, a congénere da Geórgia, no estádio Josy Barthel.



Fiche de Jogo



Luxemburgo - Senegal: 0-0

Estadio Josy Barthel, Arbitragem de Xavier Estrada Fernandez (Espanha), assistido por Javier Aguilar Rodriguez e Manuel Nogueira.



Assitência: 3.816 espetadores.

Cantos: 2 (0+2) para o Luxembourg; 8 (6+2) para o Sénégal.

Cartões amarelos: C. Martins e Da Mota para o Luxembourg; Niang e N'Doye para o Senegal.

LUXEMBURGO (4-1-4-1): Moris; Jans, Malget, Gerson, Carlson (80' Jänisch); C. Martins (83' Skenderovic); Turpel, Barreiro, Mutsch (cap.) (56' Da Mota) (90+2' Bohnert), Rodrigues; Joachim (90+ Mahmutovic).

Suplentes não utilizados: Schon, Czekanowicz; M. Martins, Ostrowski, O. Thill, Sinani et V. Thill.

Selecionador: Luc Holtz.

SENEGAL (4-2-3-1): K. N'Diaye; Wagué, Kouyaté (cap.), Koulibaly (46' Sané), Ciss (46' Gassama); A. N'Diaye (69' N'Doye), Gueye (46' P. N'Diaye); Sarr (64' Sakho), Niang, Baldé (46' Diouf); Konaté.

Suplentes não utilizados: Diallo, Gomis; Mbodji, Sow et Sabaly.

Selecionador: Aliou Cissé.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.