A 1 de maio deste ano, o país tinha 25 jogadores nacionais em campeonatos estrangeiros.

Futebol

Luxemburgo é o país com a taxa mais elevada de exportação de jogadores

Henrique DE BURGO A 1 de maio deste ano, o país tinha 25 jogadores nacionais em campeonatos estrangeiros.

O Luxemburgo é o país com a taxa mais elevada de jogadores nacionais que foram jogar para o estrangeiro desde 2017. O observatório do futebol do 'Centre International d'Etude du Sport' (CIES) divulgou no seu relatório mensal que, a 1 de maio de 2022, o Luxemburgo tinha 25 jogadores nacionais em campeonatos estrangeiros, mais 19 do que em 2017, ou seja, um aumento de 238%.

De 135 ligas profissionais em todo o mundo (83 europeias, 20 asiáticas, 18 sul-americanas, dez norte-americanas e quatro africanas), a Argélia aparece depois do Luxemburgo com o segundo maior aumento de jogadores no estrangeiro (+224%). A Albânia aparece no terceiro posto (+147).

Quanto à média global de todas as ligas, o aumento foi de 16%: em 2017 havia 11.983 jogadores a atuar no estrangeiro e a 1 de maio de 2022 havia 13.929.

Título da liga BGL atribuído na última jornada Os dois líderes, F91 Dudelange e o Fola de Esch, venceram ambos os encontros este fim de semana.

Brasil é o que exporta mais em números absolutos

Em números absolutos, o Brasil é o país que mais exporta jogadores, atualmente com 1.219 profissionais a jogar no estrangeiro. Portugal representa o principal destino desses profissionais, com 18,9% de jogadores brasileiros, ou seja, 231.

A França é o segundo país com mais jogadores no estrangeiro: 948. Desse total, o Luxemburgo é o principal destino, com 12,6% desses jogadores nas suas equipas, ou seja, 123.

A Argentina é o terceiro exportador de jogadores (atualmente 815) e Portugal o 13º, com 300 jogadores a atuar noutros países.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.