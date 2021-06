O regresso do avançado Daniel da Mota é a grande novidade da convocatória de Luc Holtz.

Luxemburgo defronta Noruega em Espanha

A seleção de futebol do Luxemburgo joga esta quarta-feira um amigável frente à Noruega. O embate tem lugar no estádio do Málaga, em Espanha, "La Rosaleda", a partir das 19h.

O jogo estava inicialmente previsto a ser disputado no estádio "Ullevaal", na capital norueguesa, Oslo, mas devido à pandemia foi transferido para Espanha.

No próximo domingo, os leões vermelhos recebem a Escócia noutro amigável, no estádio Josy Barthel. Os bilhetes para o jogo esgotaram em menos de 24 horas.

O regresso às convocatórias do avançado Daniel da Mota é a grande novidade para os dois encontros. O atacante lusodescendente joga atualmente no Desenzano Calcio, do quarto escalão do futebol italiano, depois de ter sido afastado do Racing Luxemburgo e de ter sido condenado a dois anos de prisão com pena suspensa.

