Liga das Nações

Luxemburgo com seis lusófonos para enfrentar Turquia e Lituânia

Henrique DE BURGO

A seleção de futebol do Luxemburgo vai ter mais dois embates a contar para o grupo 1 da Liga C da Taça das Nações 2022. O primeiro jogo é fora, contra a Turquia, no dia 22 de setembro, e três dias depois (25) os leões vermelhos vão receber a Lituânia.

O selecionador Luc Holtz convocou 26 jogadores, incluindo seis lusófonos: Marvin Martins, Mica Pinto, Leandro Barreiro, Diogo Pimentel, Gerson Rodrigues e Yvandro Borges.

A Turquia lidera, com 12, as ilhas Faroe estão em terceiro com 7 e a Lituânia é última com zero pontos.



