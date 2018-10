A seleção luxemburguesa de futebol recebeu e bateu esta noite a congénere de São Marino por três golos sem resposta e regressou ao comando do grupo 2 da divisão 4 da Liga das Nações, beneficiando do empate a zero entre Bielorússia e Moldávia.

Luxemburgo bate São Marino e lidera na Liga das Nações

David Turpel inaugurou o marcador logo aos 4 minutos com um golo pleno de oportunidade, mas os 'leões vermelhos' foram para o intervalo a vencer pela margem mínima, apesar do completo domínio do jogo.

Na etapa complementar, Gasperon, médio da seleção de São Marino viu o segundo amarelo e foi expulso por agressão. Com um jogador a mais, a formação grã-ducal aumentou para 2-0 aos 65, por Danel Sinini, e selou o resultado, aos 73, com um golo de Vincent Thill.

No outro encontro, Bielorússia e Moldávia empataram sem golos, oferecendo a liderança ao Luxemburgo que lidera o grupo, com nove pontos, mais um que os bielorrussos e mais quatro que a Moldávia. São Marino é último sem qualquer ponto.

Na próxima jornada, em Novembro, o Luxemburgo recebe no estádio Josy Barthel a Bielorússia, bastando-lhe uma vitória para garantir a subida de divisão na Liga das Nações.







