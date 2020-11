Luxemburgo – Azerbaijão para Liga das Nações sem dois jogadores que testaram positivo

A seleção do Luxemburgo joga esta terça-feira em casa contra o Azerbaijão, ainda com hipótese de subir de patamar na Liga das Nações de futebol, nesta última jornada do grupo 1 da liga C. No entanto, a tarefa poderá ser mais complicada com uma notícia de última hora.

Henrique DE BURGO A seleção do Luxemburgo joga esta terça-feira em casa contra o Azerbaijão, ainda com hipótese de subir de patamar na Liga das Nações de futebol, nesta última jornada do grupo 1 da liga C. No entanto, a tarefa poderá ser mais complicada com uma notícia de última hora.

Segundo um comunicado da Federação Luxemburguesa de Futebol, o guarda-redes Anthony Moris e o atacante Gerson Rodrigues testaram hoje positivo à covid-19 e, ao contrário dos colegas que testaram negativo, vão ficar de fora do jogo.



Depois da penúltima jornada, no sábado, em que o Luxemburgo perdeu por 2-1 no Chipre e o Montenegro empatou no Azerbaijão (0-0), os leões vermelhos estão agora em segundo lugar com 9 pontos, menos um do que o líder Montenegro.

Nesta última jornada, quem ganhar o grupo poderá subir para a liga B, onde há seleções mais competitivas. Fora da luta pela subida estão os azeris, com 5 pontos, e os cipriotas, com 4.Sem depender de si, o Luxemburgo terá de ganhar esta noite ao Azerbaijão, no estádio Josy Barthel, e esperar que o Montenegro não vença em casa ao Chipre.

Se os comandados de Luc Holtz empatarem e o Montenegro perder, há ainda contas a fazer para apurar quem sobe de "divisão".Os dois jogos estão marcados para as 20:45.



