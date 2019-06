A 101a e última internacionalização de Mario Mutsch, jogador mais internacional da história dos 'leões vermelhos', saldou-se por um empate a três golos contra a seleção africana. O médio despediu-se dos relvados com o sentimento do dever cumprido, passando agora a integrar os quadros da Academia de Formação da Federação Luxemburguesa de Futebol.

Luxemburgo arranca empate contra Madagáscar nos descontos

Álvaro Cruz A 101a e última internacionalização de Mario Mutsch, jogador mais internacional da história dos 'leões vermelhos', saldou-se por um empate a três golos contra a seleção africana. O médio despediu-se dos relvados com o sentimento do dever cumprido, passando agora a integrar os quadros da Academia de Formação da Federação Luxemburguesa de Futebol.

Apesar das ausências de Maxime Chanot, Lars Gerson, Olivier Thill ou ainda de Gerson Rodrigues, e as lesões de Chris Philipps, Stefano Bensi e Aurélien Joachim, o 'onze' luxemburguês, apesar das muitas alterações na equipa, começou o encontro da melhor forma. Aos 2 minutos, Vincent Thill, com um remate soberbo, inaugurou o mercador e muitos pensaram que o jogo seriam 'favas contadas'.

Mas Madagáscar não se deixou impressionar com a entrada de rompante da formação grã-ducal. Chamou a si o controlo do jogo e acabou por chegar ao empate, aos 35 minutos, com um golo de Voavy, para dois minutos mais tarde colocar-se em vantagem com um tento de Andriatsima, na transformação de uma grande penalidade.

O resultado não se alterou até ao intervalo, mas nos primeiros minutos da segunda parte os luxemburgueses estiveram por várias vezes perto de empatar a partida. E foi na fase de maior equilíbrio que o terceiro golo dos visitantes surgiu por intermédio de Andriamahitsinoro, ao minuto 62, gelando as bancadas.

Mario Mutsch despediu-se dos relvados com 101 internacionalizações ao serviço do Luxemburgo. Vincent Lescaut

Depois, os dois selecionadores efetuaram várias substitzições, com vantagem para a do Luxemburgo que incrivelmente acabou por chegar com golos do estreante Vahid Selimovic (90+2), jogador dos cipriotas do Apollon Limasso,l e pelo capitão Laurent Jans, aos 90+3'.

O empate foi um mal menor para a seleção luxemburguesa que na próxima sexta-feira, dia 7, desloca-se a Vilnius para defrontar a congénere da Lituânia, às 20h45, em jogo de apuramento para o Euro2020, e no dia 10 à Ucrânia, onde defronta a equipa local, na Arena de Lviv, à mesma hora, em jogo de apuramento a contar para a mesma competição.

Para a história fica também a despedida de Mario Mutsch dos relvados, o detentor do recorde de internacionalizações ao serviço da seleção grã-ducal e o único jogador da história a ultrapassar os 100 jogos internacionais pelos 'leões vermelhos'.



Luxemburgo - Madagáscar: 3-3

Ficha do jogo



Estadio Josy Barthel, relva em bom estado, 1.831 espetadores, arbitragem de Neil Doyle, assistido por Darren Carey e Darragh Keegan (Irlande).



Ao intervalo: 1-2.

Evolução do marcador: 1-0 Vincent Thill (2'), 1-1 Voavy (35'), 1-2 Andriatsima (37' g.p.), 1-3 Andriamahitsinoro (62'), 2-3 Selimovic (90+2'), 3-3 Jans (90+3').

Cantos: 6 (2+4) para o Luxemburgo; 6 (4+2) para Madagascar.

Cartão amarelo: Amada (50') para Madagascar.

LUXEMBURGO (4-1-4-1): Moris; Jans (cap.), Mahmutovic (46' Malget), Selimovic, Carlson; C. Martins (63' Mutsch); V. Thill, Barreiro (78' Skenderovic), Sinani (83' M. Martins), Daniel da Mota, Turpel (63' Kevin Holtz).

Suplentes não utilizados: Schon, Kips; Korac, Jänisch, Philipps.

Selecionador: Luc Holtz.

MADAGÁSCAR (4-4-2): Adrien (46' Dabo); Mombris (46' Raveloson), Razakanantenaina (46' Boyer), Fontaine, Morel; Nomenjanahary, Andrianarimanana (46' Amada), Ilaimaharitra, Voavy (46' Rakotoharimalala); Andriamirado, Andriatsima (cap.) (46' Andriamahitsinoro).

Suplentes não utilizados: Randrianasolo; Boyer, Randrianarisoa, Caloin, Rambeloson, Gros.

Selecionador: Nicolas Dupuis (FRA).

