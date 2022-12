Uma aposta única nos resultados de nove jogos deste Campeonato do Mundo numa "combi-bet" valeu ao residente no Luxemburgo este belo prémio.

Qatar 2022

Luxemburgo. Apostou 6 euros no Mundial e ganhou 24.239 euros

Redação Uma aposta única nos resultados de nove jogos deste Campeonato do Mundo numa "combi-bet" valeu ao residente no Luxemburgo este belo prémio.

Um residente no Luxemburgo previu, com sucesso, o resultado de nove jogos deste Campeonato do Mundo, colocando-os numa aposta desportiva "combi-bet", da Lotaria Nacional, na qual gastou seis euros.

Seis euros que se transformaram em 24.239 euros, o montante que este feliz apostador ganhou por ter acertado corretamente o resultado de nove jogos, alguns dos quais se revelaram uma verdadeira surpresa, pela derrota de seleções favoritas contra outras menos cotadas. Mas, o futebol é assim, imprevisível e este Campeonato do Mundo tem-no provado.

Contra a expetativas de milhões de adeptos pelo mundo, este residente no Luxemburgo apostou que, na última jornada da fase de grupos, a Coreia do Sul ganharia a Portugal, que o Japão venceria a Espanha e que o Brasil perderia com os Camarões. Estes foram três dos resultados certos, num total de nove de jogos do Mundial. A verdade é que estes três grandes favoritos a campeões do mundo no Qatar 2022 já foram eliminados.

Como lembra a Lotaria Nacional do Luxemburgo, que fez o anúncio de tamanha vitória, uma aposta "combi-bet" é arriscada, pois o jogador terá de acertar na totalidade dos resultados desportivos, neste caso de nove partidas do Mundial. Basta falhar o resultado de um jogo para perder o valor total investido.

Por outro lado, quem acerta em tudo vê o seu investimento inicial multiplicar-se em quantias recorde, e foi o que sucedeu a este luxemburguês. Devido ao efeito multiplicador da "combi-bet", os seis euros apostados foram multiplicados 4.039 vezes, acabando assim por receber 24.239 euros.

"Este tipo de vitória é obviamente extremamente raro e continua a ser um golpe de sorte incrível para o vencedor", lembra o comunicado da Lotaria Nacional do Luxemburgo, revelando que esta "combi-bet" foi registada num dos novos terminais de apostas desportivas da Lotaria Nacional, num bar do sul do país.

Apostadores do Luxemburgo ganharam 72 milhões em 2021 A Lotaria Nacional fechou o ano com um volume de negócios recorde de 126,9 milhões de euros.

A Lotaria Nacional lembra que o valor líquido de todas as apostas é doado a instituições e organizações públicas, em particular fundações e associações, através da Oeuvre Nationale Grande-Duchesse Charlotte. Em média, 25 cêntimos de cada um euro apostado por um jogador vai para estas causas.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.