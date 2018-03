O FC Nordstad, último classificado da Primeira Liga de Futsal luxemburguesa, venceu no domingo em casa do RAF Team, antepenúltimo da tabela, por 5-3, e ainda acredita na manutenção. As duas últimas jornadas vão ser determinantes.

Luta pela sobrevivência gera emoções fortes no campeonato de futsal

“Não trabalhámos bem esta semana e esta derrota é a confirmação da nossa deficiente preparação”, disse, ao Contacto, Miguel Cardoso, capitão do RAF Team, após o encontro.

Após o desaire frente aos nortistas, o influente jogador da formação de Differdange foi crítico e apontou em várias direções. No entanto, continua a acreditar na manutenção entre a elite do futsal luxemburguês.

“Esta derrota veio complicar as contas, mas continuamos na corrida pela permanência. É certo que faltaram alguns jogadores, mas podíamos ter dado um pouco mais. Também estou desiludido com a minha exibição. O Nordstad não é superior ao RAF, mas mostrou que queria ganhar. Foi evidente o nervosismo na equipa, mas agora importa seguir em frente. Faltam dois jogos e temos de disputá-los unidos, jogando como uma equipa”, concluiu.

O FC Bettendorf, penúltimo classificado, recebeu e venceu o Samba Seven por 11-6 e igualou o RAF Team na tabela, com 12 pontos, embora em desvantagem na diferença entre golos marcados e sofridos. As duas últimas jornadas vão ser determinantes para as três formações.

O FC Nordstad defronta fora o Samba Seven e recebe o Sparta Dudelange. O Bettendorf recebe o FC Differdange e visita o Titus Pétange, enquanto o RAF Team se desloca ao Sparta Dudelange e termina em casa frente à Amicale Clervaux. Muita emoção até ao derradeiro minuto.

