Lusofonia: Duas crianças de Cabo Verde em programa social antes do mundial da Rússia

Duas crianças cabo-verdianas vão participar este ano na sexta edição do Football for Friendship (F4F), um programa social internacional implementado desde 2013 pela empresa Gazprom, parceiro oficial da FIFA, e que acontece antes do Mundial da Rússia.

O programa Football for Friendship (F4F), que acontecerá na semana que antecede ao Mundial de futebol na Rússia, reúne meninos e meninas de diferentes nacionalidades e habilidades físicas.

O objetivo é promover futebol de formação e envolver a geração jovem em todo o mundo na promoção dos valores humanos mais importantes entre seus pares - amizade, igualdade, paz e respeito pelas diferentes culturas e nacionalidades.

Um total de 211 países e regiões aderiram ao programa para este ano, cujos eventos finais da temporada serão realizados em Moscovo, Rússia, de 08 a 15 de junho.

Em Cabo Verde, a seleção dos dois jovens embaixadores ficou a cargo do coordenador da F4F no país, Jairson Varela, e a escolha foi feita na Academia de futebol de formação Bola Pra Frente, na cidade da Praia.

Em nota de imprensa, o coordenador da F4F em Cabo Verde justificou a escolha com o facto de a escola cultivar os mesmos valores defendidos pelo programa.

"Considero que todas as crianças da Academia bola Pra Frente sejam embaixadores da F4F porque são iniciados e formados com base nos valores Educação, Fairplay e Felicidade, que ao fim ao cabo são os mesmos valores chaves da F4F", sustentou o responsável local do programa internacional.

A crianças de até 12 anos irão formar equipas mistas internacionais que serão treinadas por jovens treinadores, que já são jogadores de futebol de 14-16 anos de diferentes países.

Os eventos terão cobertura de mais de cinco mil meios de comunicação de todo o mundo, bem como o Centro Internacional de Imprensa Infantil da F4F, composto por jovens jornalistas de 12 anos de 211 países e regiões.

A partir de agora, as crianças escolhidas passam a ser defensores dos nove valores chaves do programa - amizade, igualdade, justiça, saúde, paz, devoção, vitória, tradição e honra - divulga-los à todos e em todos os lugares.

