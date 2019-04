O bi-campeão de ralis do Luxemburgo vai correr na prestigiada prova europeia ao volante de um Skoka Fabia R5 montado na fábrica da marca, na República Checa.

Lusodescendente Steve Fernandes no Tour European Rally 2019

Steve Fernandes vai participar Tour European Rally 2019 (TER), acompanhado pelo co-piloto belga Olivier Beck, que o tem acompanhado nos últimos anos, e vai estrear o novo Skoda WRC 2 de quatro rodas motrizes com 1.600cc e turbocompressor de 285 cavalos, conhecido pela sua potência e fiabilidade.

Na competição, que conta com seis provas - Rally Valli Cuneesi, de 25 a 27 abril em Itália, Rallye d’Antibes Côte d’Azur de 17 a 19 de maio, em França (com várias especiais do Rallye de Monte-Carlo, dont le Turini), Rallye de Ferrol, a 19 e 20 de julho, em Espanha, l’Omloop van Vlaanderen, a 6 e 7 de setembro, na Bélgica, Transilvania Rally, de 6 a 29 setembro, na Roménia, e o Rallye du Valais, de 17 a 19 setembro, na Suíça -, Fernandes vai ser acompanhado, tasmbém, por um engenheiro da Skoda e pelos membros da sua equipa, a SF-Sport.

O prémio para o vencedor do TER é a participação no Rallye da Lapónia, prova da Federação International Automobile (FIA), em 2020.



Depois dos títulos de campeão do Luxemburgo de ralis conquistados em 2010 e 2016, e de se ter sagrado, no mesmo ano, melhor desportista do país no desporto automóvel, Steve Fernandes, vai concentra-se essencialmente no Tour European Rally, mas vai marcar presença no Rally do Luxemburgo, que se disputa nos dias 12 e 13 de julho.





