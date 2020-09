Lusodescendente internacional pelo Luxemburgo assina pelo Vilafranquense

Eric Veiga, que atuava no Desportivo das Aves na época passada, assinou um contrato de uma temporada com o Vilafranquense, anunciou esta quarta-feira o clube da II Liga portuguesa de futebol.

Redação Eric Veiga, que atuava no Desportivo das Aves na época passada, assinou um contrato de uma temporada com o Vilafranquense, anunciou esta quarta-feira o clube da II Liga portuguesa de futebol.

O lateral-esquerdo internacional pelo Luxemburgo, de 23 anos, assinou até junho de 2021 e disse estar "muito agrado" com o convite da UD Vilafranquense. "Após o contacto fiquei logo com a sensação que seria esse o melhor caminho a seguir. O clube tem um bom projeto e é sempre bom estar num clube da Segunda Liga", vincou.

Sobre a sua nova equipa, apreciou o facto de o grupo "ser bastante animado" e no treino existir também "bom ambiente". "Vejo muita qualidade nesta equipa", afirmou Eric Veiga, que deu os primeiros pontapés na bola no Grão-Ducado e completou a sua formação nas equipas alemãs do Bayer Leverkusen e Eintracht Brunswick.

Depois da sua primeira sessão de treinou com as cores do clube ribatejano, prometeu "dar sempre o máximo dentro de campo".

"Espero que no final possamos festejar todos juntos, pois vejo muita qualidade nesta equipa", revelou o internacional pelo Luxemburgo.

O jovem lusodescendente vai agora trabalhar sob as ordens do treinador Joaquim Machado, que jogou duas épocas pelo F91 Dudelange e se sagrou campeão em 2001/2002 e 2002/2003.

Eric Veiga reforça assim o 'contingente' de luxemburgueses a atuar em Portugal, composto pelo defesa-central Tim Hall (ex-Karpaty Lviv, da Ucrânia), contratado pelo Gil Vicente, e o médio Vincent Thill (ex-FC Metz), contratado pelo Nacional da Madeira, ambos na Primeira Liga.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.