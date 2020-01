O internacional sub-21 português que passou os primeiros seis meses da época nos de sub-23 da Juventus, foi esta terça-feira oficializado como reforço do Monza, atual líder do Grupo A da Serie C italiana.

Lusodescendente formado no Luxemburgo troca Juventus pelo Monza

O jogador, que desde setembro fez três golos em cinco jogos pela seleção portuguesa de sub-21, foi cedido ao Monza, por empréstimo, com opção de compra, caso sejam cumpridos determinados objetivos.

Depois de ter obtido sete golos ao serviço dos sub-23 dos 'bianconeri', Dany Mota vai vestir a camisola do formação detida por Silvio Berlusconi, antigo dono do AC Milan, que tem como diretor desportivo Adriano Galliani, antigo executivo do Milan.

Recorde-se que Dany Mota fez a sua formação no CS Pétange, no Grão-Ducado, e depois transferiu-se, com 17 anos, para os italianos do Virtus Entella.

