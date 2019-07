Lusodescendente formado no Luxemburgo a caminho da Juventus

Dany Mota, avançado lusodescendente que nas últimas épocas representou o Virtus Entella na Série C italiana vai assinar um contrato de quatro anos com a Juventus, segundo a imprensa italiana.

Depois de ter brilhado na série C do campeonato italiano, no qual foi o melhor marcador da equipa, o ponta de lança de 20 anos que nasceu e foi formado no Luxemburgo tem despertando o interesse de vários clubes, entre eles o colosso de Turim e campeão de Itália.



Segundo Celso Duarte, agente do jogador, "o Dany fez uma grande época no Virtus Entella. Marcou 12 golos no campeonato e mais alguns na taça, por isso não de estranhar que vários clubes tenham mostrado interesse na sua contratação", referiu.

"De momento não posso adiantar mais nada até oficializarmos a situação", disse ao Contacto Celso Duarte.

Segundo a imprensa italiana, Dany Motavou foi abordado pelo Nápoles e outras equipas transalpinas, mas amanhã vai efetuar testes físicos e exames médicos na Juventus, devendo, depois, ser integrado na equipa de sub-23 do clube de Turim que disputa o campeonato da série C.



Benfiquista assumido, Dany Mota já foi abordado pelos responsáveis da Federação Luxemburguesa de Futebol para representar a seleção grã-ducal, convite que o lusodescendente declinou.



