Eric Veiga, lusodescendente de 22 anos e internacional pelo Luxemburgo trocou a formação alemã do Eintracht Brunswick pelo Desportivo das Aves, equipa portuguesa que evolui na Primeira Liga.

Lusodescendente Eric Veiga assina contrato profissional com o Desportivo das Aves

A jogar no Eintracht Brunswick desde 2015, na terceira divisão alemã, Eric aceitou o desafio de rumar a Portugal, onde no início vai integrar a equipa de sub-23 do Aves na na última época ganhou a primeira edição do campeonato 'Revelação'.

O contrato do jovem médio, que terá como companheiro Enzo Zidane, filho mais velho do treinador do Real Madrid, tem a duração inicial de dois anos.

Eric Veiga, que conta duas internacionalizações ao serviço da seleção luxemburguesa - frente à Letónia e Bielorrúsia - fez a sua formação no Mondercange, tendo passado pelo Bayer Leverkusen, antes de ter ingressado no Eintracht Brunswick.

