O guarda-redes Tiago Pereira estreia-se na equipa principal do Luxemburgo. Há mais seis lusófonos convocados para jogo com Portugal, no domingo.

Lusodescendente de 16 anos convocado para a baliza do Luxemburgo frente a Portugal

Tiago Pereira tem apenas 16 anos mas já faz parte da seleção principal do Luxemburgo. O selecionador Luc Holtz convocou o jovem guarda-redes para os dois primeiros jogos da fase da qualificação para o Euro 2024, ontem com a Eslováquia, e no domingo frente a Portugal, uma partida a ser disputada no Estádio do Luxemburgo.

O jovem lusodescendente, que tem 1,91 metros de altura, joga atualmente nos sub-19 do Borussia Mönchengladbach, Alemanha, depois de se ter iniciado no clube luxemburguês CS Fola, na equipa sub-17.

Tiago Pereira, que já representou o Luxemburgo nas seleções mais jovens, subiu agora à equipa principal dos "leões vermelhos", sendo o terceiro guarda-redes chamado por Luc Holtz, que também convocou Anthony Moris e Ralph Schon como guardiões.

Na partida de quinta-feira contra a Eslováquia, em Trnava, que terminou com um empate a zero golos, o lusodescendente ficou no banco, mas certamente sonhará em poder defender a baliza do Luxemburgo dos ataques de Cristiano Ronaldo e da seleção das Quinas, embora seja pouco provável tal acontecer, por ser terceiro guarda-redes.

Os lusófonos dos 'Leões Vermelhos'

7 Gerson Rodrigues, convocado por Luc Holtz para o jogo contra Portugal.

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Gerson Rodrigues, convocado por Luc Holtz para o jogo contra Portugal. Christopher Martins, um dos lusófonos da seleção do Luxemburgo. Lenadro Barreiro, com a camisola dos Leões Vermelhos. Mica Pinto, o lusodescendente dos Leões Vermelhos convocado para a partida contra Portugal, dia 26 março. O guarda-redes Tiago Pereira, de 16 anos, foi chamado por Luc Holtz para o jogo contra Portugal, no Luxemburgo. Marvin Martins, outro lusófono convocado para defender o Luxemburgo no jogo contra Portugal, no Luxemburgo. Yvandro Borges com a camisola dos Leões Vermelhos chamado para jogar contra Portugal, no próximo domingo.

"Leões vermelhos" com corações lusófonos

Mas na equipa dos "leões vermelhos" há mais corações lusófonos a pulsar de entusiasmo. O avançado Gerson Rodrigues, nascido em Portugal e a jogar atualmente no clube árabe Al Wehda, é um dos sete lusófonos entre os 24 convocados por Luc Holtz para defender as cores do Luxemburgo. No confronto de ontem à noite com a Eslováquia, Gerson Rodrigues, um dos pesos da equipa, destacou-se por ter quase inaugurado o marcador, mas o remate acabou por não encontrar o fundo das redes.

Entre os 11 jogadores ontem em campo contra a Eslováquia, houve mais quatro lusófonos, além de Gerson Rodrigues: o defesa lusodescendente Mica Pinto, ao serviço do Sparta Rotterdam, Países Baixos, os médios Leandro Barreiro, de origem angolana, e Christopher Martins, com raízes em Cabo Verde, o primeiro a jogar nos alemães do Mainz e o segundo, que alinha pelo Spartak Moscovo, na Rússia. Há ainda o atacante Yvandro Borges, também de origem caboverdiana e atualmente no Borussia Mönchengladbach, Alemanha.

Há mais um lusófono convocado para os dois primeiros jogos de qualificação do Euro 2024, mas que na quinta-feira, ficou no banco do Luxemburgo. É Marvin Martins, caboverdiano naturalizado luxemburguês, um dos defesas do Austria Viena, Áustria.

Domingo, pelas 20h45, todas as atenções estão centradas na partida Luxemburgo-Portugal, com o Estádio do Luxemburgo completamente lotado.

