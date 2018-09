O croata Luka Modric foi eleito esta segunda-feira como melhor jogador do mundo pela FIFA, recebendo o prémio "The Best", na gala que decorreu em Londres, e destronou Cristiano Ronaldo que tinha vencido o troféu nas últimas edições. Esta é a primeira vez, em dez anos, que o prémio de melhor do mundo não vai para o internacional português ou para Messi.

Luka Modric vence o prémio 'The Best' e destrona Cristiano Ronaldo

O croata Luka Modric foi eleito esta segunda-feira como melhor jogador do mundo pela FIFA, recebendo o prémio "The Best", na gala que decorreu em Londres, e destronou Cristiano Ronaldo que tinha vencido o troféu nas últimas edições. Esta é a primeira vez, em dez anos, que o prémio de melhor do mundo não vai para o internacional português ou para Messi.

O médio do Real Madrid, peça-chave na conquista da 13ª Liga dos Campeões pelo Real Madrid, já tinha sido eleito como melhor jogador do ano por parte da UEFA e junta assim mais um prestigiado troféu.

No setor feminino, a brasileira surpreendeu e venceu o prémio pela sexta vez. A paraibana de 32 anos superou a norueguesa Ada Hegerberg e a meia alemã Dzsenifer Marozsán, ambas do Lyon.



O prémio Puskas para melhor golo foi atribuído a Mohamed Salah, com 38% dos votos dos utilizadores do site FIFA, pelo golo marcado ao Everton, em dezembro passado.

FIFA diz que Ronaldo e Messi desprestigiam o futebol ao não irem à gala 'The Best'



A FIFA não ficou agradada com as ausências de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo na gala na qual é atribuído o prémio 'The Best' ao melhor jogador do Mundo. Segundo o diário 'Marca', que cita fonte do organismo que tutela o futebol mundial, a ausência dos dois craques é vista como sendo desprestigiante para a modalidade e, portanto, reprovável.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.