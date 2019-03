Modric ficou à frente de Djokovic e Federer na pontuação dos jornalistas.

Luka Modric eleito melhor atleta de 2018 pela imprensa desportiva

O futebolista Luka Modric foi eleito esta quarta-feira pela Associação Internacional de Imprensa Desportiva (AIPS) o melhor atleta masculino do mundo em 2018. O capitão da seleção croata venceu com 419 pontos, deixando para trás os tenistas croata Novak Djokovic, com 337 pontos, e suíço Roger Federer, com 290 pontos, numa votação em que participaram 359 jornalistas desportivos de 87 países diferentes.

"Agradeço a todos os que votaram em mim. É uma grande honra receber um reconhecimento tão especial. Sinto-me realmente feliz", disse o médio do Real Madrid em Zagreb, onde se realizou a entrega do prémio.

2018 foi um ano de vitórias para o jogador croata. Venceu a Bola de Ouro em 2018, e foi, ao mesmo tempo, eleito o melhor jogador do mundo pela FIFA. Foi ainda considerado o melhor futebolista a jogar na Europa pela UEFA.

A AIPS elegeu ainda como melhor atleta feminina a ginasta norte-americana Simone Biles, seguida pela snowboarder checa Ester Ledecká e pela tenista romena Simona Halep. Sem surpresas, a seleção francesa, vencedora do Mundial 2018, foi eleita a melhor equipa.

