O internacional brasileiro Luisão vai hoje terminar a carreira de futebolista com uma cerimónia no relvado do Estádio da Luz, em Lisboa, às 19:00, anunciou hoje o Benfica.

Luisão encerra hoje carreira de futebolista com cerimónia no Estádio da Luz

Contactada pela Lusa, fonte do clube confirmou o fim da carreira do defesa central de 37 anos, acrescentando que o internacional brasileiro vai permanecer na estrutura dos ‘encarnados’.

Luisão, de 37 anos, chegou ao emblema das ‘águias’ em 2003/04, proveniente do Cruzeiro, e tornou-se no jogador com mais títulos conquistados com a camisola do Benfica, com seis campeonatos, três Taças de Portugal, quatro Supertaças Cândido Oliveira e sete Taças de Liga.

