Luc Holtz. "Gerson Rodrigues é um fenómeno"

Futsal: 1/2 finais do play-off título US Esch e ALSS empatam, Differdange vence em Clervaux

Os jogos das meias-finais do play-off título do campeonato de futsal demonstraram que a modalidade está bem e recomenda-se. A US Esch empatou a cinco golos com a ALSS/FC Münsbach, enquanto o FC Differdange venceu em Clervaux a Amicale por 8-5 em dois excelentes jogos de futsal.