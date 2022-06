A seleção de futebol do Luxemburgo vai jogar este sábado na Lituânia. Este será o primeiro jogo do grupo 1 da Liga C da Taça das Nações 2022.

Seleção do Luxemburgo

Luc Holtz convoca seis lusófonos para Liga das Nações

Henrique DE BURGO A seleção de futebol do Luxemburgo vai jogar este sábado na Lituânia. Este será o primeiro jogo do grupo 1 da Liga C da Taça das Nações 2022.

A pensar neste e nos próximos embates, o selecionador Luc Holtz convocou 26 jogadores, incluindo seis lusófonos.

Na defesa foram chamados Marvin Martins e Mica Pinto, no meio-campo estarão na lista Leandro Barreiro e Christopher Martins, enquanto para o ataque foram convocados Gerson Rodrigues e Yvandro Borges.

Depois da Lituânia, o Luxemburgo vai jogar também fora de portas, nas Ilhas Faroé, no dia 7 de junho.

No dia 11 de junho os leões vermelhos vão receber a Turquia e três dias depois (14) vão acolher as Ilhas Faroé.

Os restantes jogos contra a Turquia e a Lituânia serão disputados em setembro.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.