Luís Filipe Vieira alerta que “nada está ganho” no campeonato

Lusa Após a vitória benfiquista, por 2-0, diante do rival Sporting, o presidente dos encarnados equipa vai continuar a “encarar todos os jogos com a mesma determinação e compromisso”.

O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, alertou hoje que “nada está ganho”, pegando no exemplo do ano passado, em que os ‘encarnados’ recuperaram sete pontos de atraso para conquistar a I Liga de futebol.

Em declarações na zona mista do estádio José Alvalade, após a vitória benfiquista, por 2-0, diante do rival Sporting, na 17.ª jornada da I Liga, que ‘encerrou’ a primeira volta do campeonato, Luís Filipe Vieira assegurou que a equipa vai continuar a “encarar todos os jogos com a mesma determinação e compromisso”.

“Não pensem que isto são favas contadas. Nada está ganho. Ainda o ano passado tínhamos sete pontos de atraso, recuperámos e fomos campeões. Queremos ser campeões, mas para o ser temos de fazer o caminho que temos vindo a fazer, jogo a jogo e treino a treino”, expressou.

Luís Filipe Vieira, que agradeceu o apoio dos adeptos à equipa, explicou o objetivo “muito claro” das ‘águias’, pensando apenas no Benfica, mas com respeito por todos os adversários.

“Faltam 17 jornadas e vamos continuar com o nosso objetivo, que é lutarmos por aquilo que ambicionamos, respeitando todos os nossos adversários. Não nos preocupámos nada com o que se estava a passar noutros campos. Aquilo que sempre nos vai nortear é que, jogo a jogo, queremos ganhar e, se ganharmos os jogos todos, seremos campeões de certeza”, sublinhou.

Presidente do Benfica desde 2003, Luís Filipe Vieira avisou que a competitividade do campeonato não permite euforias, pedindo aos adeptos que respeitem todos os adversários, com “toda a gente unida, com o mesmo pensamento”.

“Este campeonato é tão competitivo, contrariamente ao que as pessoas possam pensar, e temos tantas dificuldades, que temos de encarar isto com a seriedade que temos feito até agora e com esse compromisso que temos sempre perante a estrutura do Benfica, que é respeitar toda a gente”, disse.

Dois golos de Rafa garantiram na sexta-feira a vitória do Benfica no terreno do Sporting, por 2-0, em jogo da 17.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, com os ‘encarnados’ a aumentarem a vantagem no campeonato, que lideram com 48 pontos, mais sete que o FC Porto, segundo classificado.