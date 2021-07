A distância fez-se de novo sentir. 30 comitivas que tinham estado em Amesterdão, não marcaram presença nos JO de 1932. Como já havia acontecido com Paris em relação a Paris, Los Angeles limpou o desastre de Saint Louis. Houve espírito olímpico. E, claro, Hollywood.

Los Angeles 1932

Olimpíadas das estrelas

Luís Pedro Cabral A distância fez-se de novo sentir. 30 comitivas que tinham estado em Amesterdão, não marcaram presença nos JO de 1932. Como já havia acontecido com Paris em relação a Paris, Los Angeles limpou o desastre de Saint Louis. Houve espírito olímpico. E, claro, Hollywood.

O barão de Coubertin, formalmente afastado do COI, informalmente no posto, ficou orgulhoso de Los Angeles, quando soube disto: os americanos tinham construído uma aldeia olímpica "state of the art", com casas que não eram de madeira e todos os pormenores que o luxo não dispensava, toalhas frescas, artigos de higiene personalizados, saunas, massagem, até uma lavandaria e, melhor ainda, era uma aldeia só para homens. As 120 mulheres inscritas para os JO de Los Angeles ficaram todas hospedadas em hotéis da cidade. As organizações feministas queixaram-se de discriminação, as atletas nem por isso



Como já havia feito com França, o COI dava uma segunda oportunidade aos EUA para limpar a má imagem que os JO de Saint Louis (1904) tinham deixado de rasto, com a ideia peregrina dos "Dias Antropológicos" e um sem número de aberrações que de lá vieram ao mundo. Seria concedida a Los Angeles, Califórnia, a organização dos JO de 1932, outro desejo antigo que agora se concretizava. Em boa verdade, na pior altura possível para o país anfitrião, o maior colosso olímpico da História ainda breve das Olimpíadas modernas.

Desde 1929, os EUA estavam imersos numa crise sem precedentes: a "Grande Depressão". Bancos faliam, nas ruas grassava a revolta, os veteranos da Primeira Guerra Mundial ameaçavam pegar de novo em armas, exigindo que lhes pagassem pelo seu esforço de guerra, juntando-se a eles os mais de 12 milhões de desempregados que a crise tinha gerado, sob a presidência de Herbert Hoover que ficou para os anais dos EUA como Saint Louis para as Olimpíadas. Na Europa, o nazismo escalava. Na eleições alemãs de 1930, o partido nacionalista de Adolf Hitler perdera para os comunistas e socialistas, mas o pré-Fuhrer garantira já o apoio de 12 milhões de alemães, precipitando o país para as páginas mais negras da sua História. Em Itália, Benito Mussolini - "Il Duce" -, estava no seu apogeu fascista. Espanha prosseguia a sua longa e inevitável marcha para uma guerra civil. Em Portugal, Salazar chegava ao poder, assumindo a presidência do Conselho, na vertigem do Estado Novo.

Juntando as crises nacionais às efervescências nacionalistas, o estado de verdadeira calamidade social em que se encontrava o país anfitrião e a dificuldade nas viagens intercontinentais (longas e muito dispendiosas), temia-se que a participação nos JO de Los Angeles, comparado com as Olimpíadas anteriores, fosse apenas uma amostra de cinco continentes. O que se verificou. Em relação aos JO de Amesterdão, 30 delegações faltaram à chamada, representando perto de dois mil atletas. Em Los Angeles estiveram em competição apenas 1420 atletas. Com muito esforço e pouca vontade, Portugal não foi dos que faltou, mas a sua comitiva contou apenas com seis atletas, para competir em três modalidades: pentatlo moderno, hipismo e atletismo. Desta feita, sem uma medalha.

Apesar de todos os constrangimentos nacionais, estas Olimpíadas seriam exemplares, com as competições a ser disputadas dentro de um autêntico espírito olímpico. E não é todos os dias que se vê o que se viu nos JO de Los Angeles: houve um atleta que se recusou a receber uma medalha. Quando lhe perguntaram porquê, ele disse que era injusto. Algo digno de um filme de Hollywood que, como não podia deixar de ser, esteve omnipresente nestes Olímpicos. Nas provas de natação, por estranho dominadas (e como) pelos nadadores japoneses, que ganharam quase todas as provas, esteve quase sempre presente John Weissmuller, embora todos lhe chamassem Tarzan. Sentado tranquilamente na assistência, mal sabia Weissmuller que o seu destino se iria traçar outra vez na água. Clarence Crabbe, nadador norte-americano, foi o único capaz de contrariar o domínio nipónico. Um nadador japonês tinha apenas 14 anos e sagrou-se o mais jovem vencedor de uma prova olímpica. Bem apessoado, Crabbe não só roubou a medalha aos japoneses nos 400m livres, como o papel de Tarzan a Weissmuller. Viria também a ser o protagonista de Buck Rogers no século XXV e, papel da sua vida, o Flash Gordon. Ainda bem que Ming - o impiedoso - nesse dia não foi à piscina.

