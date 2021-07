Depois de uma interrupção de 12 anos, coube de novo a Londres os primeiros JO depois da II Guerra Mundial. Sob o signo da paz, foi um evento austero, mas de exemplar organização, onde uma dupla de velejadores portugueses conquistou a prata.

Desporto 4 min.

Londres 1948

Os Heróis do Mar nas Olimpíadas de Londres

Luís Pedro Cabral Depois de uma interrupção de 12 anos, coube de novo a Londres os primeiros JO depois da II Guerra Mundial. Sob o signo da paz, foi um evento austero, mas de exemplar organização, onde uma dupla de velejadores portugueses conquistou a prata.

Os Jogos Olímpicos de Berlim, em 1936, um evento alimentado de génese pela máquina de propaganda nazi para mostrar ao mundo a superioridade da raça ariana, tinham acabado como começaram, num prenúncio do que aí vinha: guerra. Em 1938, o COI anunciou que a próxima cidade a receber as Olimpíadas seria Tóquio, Japão. Uma ocasião especial, já que era a primeira vez que os JO chegavam a solo asiático.

Mas, na vertigem da II Guerra Mundial, muitas nações já se encontravam em conflito. Foi por essa razão que pela primeira vez uma nação renunciou à organização de umas Olimpíadas. Em 1938, o Japão encontrava-se em guerra contra a China. Todos os esforços estavam consignados nessa missão. O COI, como um velocista de alta-competição, fugiu a sete pés de um envolvimento político na questão, apontando os faróis olímpicos para a Finlândia.

Helsínquia declarou-se muito honrada com o convite e aceitou a organização destas Olimpíadas, condenadas pelo curso da História. Mesmo apanhada de surpresa, a Finlândia acolheu com entusiasmo a tarefa. Nem mesmo a invasão da Polónia pelas tropas alemãs (1 de setembro de 1939) e a consequente declaração de guerra da França e do Reino Unido à Alemanha pareciam ter demovido a Finlândia e o COI do desígnio olímpico. Em novembro de 1939, porém, as tropas de Estaline invadem a Finlândia e Helsínquia é bombardeada. A Finlândia fez o mesmo que o Japão, renunciando à organização dos JO de 1940.

Perante o desenrolar dos acontecimentos, o COI acionou a cláusula número 2 da Carta Olímpica, declarando anuladas as Olimpíadas de 1940. Caso não tivesse feito isto, os próprios acontecimentos o teriam feito. Eclodira a II Guerra Mundial, o conflito mais mortífero da História da Humanidade (pelo menos 60 milhões de mortos em consequência direta da guerra, perto de 80 milhões de pessoas que sucumbiram à fome e à doença, seis milhões de judeus mortos no Holocausto). As XII e XIII olimpíadas, logicamente, não teriam lugar.

Os próximos Jogos Olímpicos seriam de novo, sob a égide da paz. E da austeridade. Por todos os motivos e mais algum, Londres foi a cidade escolhida. Era como se o mundo saísse de novo da idade das trevas. De novo, o COI quis marcar politicamente o momento, premiando a Grã-Bretanha pelo enormíssimo esforço no desfecho da II Guerra Mundial, com a derrota das forças do Eixo e a vitória das forças Aliados. As forças de ambos os lados tinham-se consumido no conflito. A Grã-Bretanha, mesmo fortalecida pela conquista da liberdade, mesmo com o icónico nascimento do príncipe Carlos, como todos os países envolvidos na guerra, estavam, em todos os sentidos do termo, em ruínas, tal como 70 por cento das infraestruturas europeias.

Foto: Wikipedia/Domínio público

Logo a seguir ao fim da II Guerra Mundial, com a criação e o fortelecimento da Organização das Nações Unidas (ONU), por altura dos JO de 1948 foi aprovada a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Na mesma altura, Ghandi, nomeado para Prémio Nobel da Paz, era assassinado. No mesmo ano, vigorava na África do Sul o Apartheid. O mundo carregava as suas feridas. Mas, decididamente, o espírito não andava lá muito olímpico.

Ainda assim, Londres não declinou a responsabilidade de mais uma vez ressuscitar os JO. De certo, apenas que não seriam convidados a Alemanha, a Itália e o Japão. Por razões inversas, a URSS também não participou, estando presente com o estatuto de observador. Apesar das dificuldades, a Inglaterra conseguiu trazer para Londres mais de 600 atletas, de mais de uma dezena de países. Dadas as circunstâncias, um milagre igual que havia mantido intacto o majestoso estádio de Wembley, palco olímpico.

Os JO de Londres seriam marcantes para o olimpismo português, que aumentou o seu pecúlio de medalhas, atingindo o nível de prata, graças a Duarte e Fernando Bello, dupla de velejadores que, mesmo numa embarcação emprestada, quase conquistavam o ouro. Na prova de hipismo Portugal já tinha créditos de bronze firmados nos JO. De Londres, trouxe mais uma medalha. Em Londres, ficou a primeira dissidente da História das Olimpíadas. Marie Provaznikova, a dirigente técnica da equipa de ginástica da Checoslováquia, então sob ocupação soviética, pediu asilo político à Grã-Bretanha. Foi preciso alguma ginástica diplomática para resolver o assunto.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.