Seis golos, todos os três do Benfica validados pelo VAR, garantem um espectáculo imprevisível em Anfield no adeus europeu da única equipa portuguesa na Liga dos Campeões.

Liverpool vs Benfica. Repitam lá, se faz favor

Benfica 1978, Benfica 1985, Benfica 1985, FC Porto 2001, Benfica 2010, FC Porto 2018, FC Porto 2019, Benfica 2022. Pela oitava vez na história, o Liverpool superioriza-se aos clubes portugueses na UEFA e arrepia caminho. Pela quinta, a vítima é o Benfica. Nada a dizer sobre a justiça do vencedor desta eliminatória para os ¼ final da Liga dos Campeões, muito a dizer sobre a competência do Benfica em crescer na hora mais desesperada e ainda sacar um empate.

Com dois jogos vs Manchester City entalados no calendário para a recepção ao Benfica, o treinador do rock n’roll Jürgen Klopp faz uma gestão do plantel muito generosa. De fora, o central Van Dijk e os avançados Mané mais Salah, só para citar os mais credenciados. Do lado benfiquista, Nélson Verísimo aposta em Diogo Gonçalves para fazer de Rafa, baixa de última hora em Anfield. Lançados os dados, vamos ao jogo.

Apita o holandês Serdar Gozubuyuk (holandês? cof cof, bem-vindo a globalização) com estilo e parcimónia. Clap clap clap, aplausos para ele. Aquele abraço ao Diogo Jota é sublime, um momento do best. O lance é rápido e Jota ganha a bola a Vlachodimos, só que o ressalto no guarda-redes internacional grego lhe bate na perna e sai pela linha final. Gozubuyuk assinala, e bem, pontapé de bicicleta. Jota, ao seu estilo, refila ainda no chão. O árbitro, cheio de fair-play, vai lá abaixo, estende-lhe a mão e levanta-o enquanto lhe diz umas palavras. Sublime, insistimos.

Antes desse lance, o Benfica já arriscara o golo em duas ocasiões seguidas. Aos 11’, Darwin escapa-se a Matip pela linha de fundo e só peca pelo cruzamento curto. Aos 12’, Everton acerta uma rosca com o pé direito fora da área e a bola sai ligeiramente ao lado de Allison, cujo salto não evitaria o golo. O Liverpool só acorda para a vida nesse momento e cresce aos poucos. Otamendi cede canto num lance em que a bola teima em sair. Do respectivo, o lateral Tsimikas centra para a molhada e Konaté, já na fase descendente do seu salto, nas costas de Otamendi e Vertonghen, cabeceia para as redes. Vlachodimos estica-se, a bola entra mesmo ao canto.

O Benfica nem acusa o golpe por aí além. No quadradinho seguinte, Darwin invade a área de Allison e faz-lhe um belíssimo chapéu para o 1:1. O problema é o fora-de-jogo do uruguaio, prontamente assinalado por um dos fiscais-de-linha. O Liverpool faz tábua rasa do assunto e continua a desbobinar lances de ataques. Luiz Díaz senta Weigl aos 26’ e obriga Vlachodimos a defesa aparatosa para canto. A bola teima em não sair da área e, num outro canto, Luis Díaz assiste de cabeça o 2:0 de Firmino, também de cabeça. A bola vai entrar, só pode. Ou não, as costas de Vertonghen afasta o perigo. Outro canto.

Contra a corrente do jogo, 1:1 do Benfica por Gonçalo Ramos numa jogada de pinball action entre Milner e Diogo Gonçalves. O avançado apanha-se sozinho na cara de Allison e chuta sem hipótese com o pé direito. O lance é visto e revisto pelo VAR. Zero infracção, Gonçalo Ramos parte em linha com Matip. Animado com o empate, o Benfica ganha confiança e adianta-se em campo. Erro crasso, porque o Liverpool gosta mais de jogar no contra. Aos 39’, Firmino galga metros e metros completamente solto, e com Vlachodimos a recuar do limite da área até ao risco de golo. O brasileiro opta pelo passe para Luis Díaz, só que a oferta de bandeja apanha um Grimaldo em carrinho. É canto, mais um.

Chega o intervalo, um e um. A segunda parte começa com um Liverpool mais afoito, como sempre – afinal, joga sempre virado para a mítica bancada do Kop dos 46’ aos 90’. Aos 55’, um duplo brinde do Benfica desequilibra o marcador. Vlachodimos sai-se dos postes para evitar o remate de Keita e larga a bola. Na ressaca, Vertonghen chuta para onde está virado e disso se aproveita Diogo Jota para assistir Firmino. Fácil mais fácil não há, 2:1. Acto contínuo, tripla substituição de Klopp. A situação em si é corriqueira, só que os três saem aos bochechos. Primeiro é Henderson, que passa a braçadeira a Milner. E depois, coincidência das coincidências, é Milner. É só rir. Milner passa então a braçadeira ao guarda-redes Allison. Veja-se agora a qualidade superlativa dos substitutos: Fabinho, Thiago e Salah. Brincadeira.

Aos 65’, bis de Firmino – ele que já marcara dois ao FC Porto nesta edição da Liga dos Campeões. É um livre na esquerda, por Tsimikas. A defesa do Benfica anda a dormir e Firmino desmarca-se de Gilberto para ampliar a marcar na cara do indefeso Vlachodimos. Repete-se o resultado de há uma semana, 3:1. É tudo? Nem pensar, o Benfica acelera e, pasme-se, empata. Isso mesmo, empata 3:3. Ambos os golos são anulados pelo fiscal-de-linha, primeiro, e validados pelo VAR, depois. Primeiro é uma desmarcação de Grimaldo para Yaremchuk. O ucraniano contorna Allison e remata com a baliza aberta. Depois é um passe longo antes do meio-campo de Weigl para João Mário, em linha com Konaté. A recepção é assim-assim, Darwin vai à boleia e finaliza com classe à saída de Allison.

Ora bem, está 3:3 em Anfield, 6:4 para o Liverpool no conjunto das duas mãos. Ainda faltam oito minutos mais descontos. O Benfica acredita, Darwin esbraceja na direcção dos adeptos como quem diz ‘acreditem’. A bola sai do Liverpool e o Benfica ganha-a imediatamente pela direita. O suplente Paulo Bernardo aproxima-se da área e cruza largo para um remate de primeira de Darwin, com Allison a mergulhar para uma defesa fantástica junto ao poste. Quase quase o 3:4, incrível. O futebol é assim, mágico.

Ainda há tempo para um golo bem anulado a Mané aos 90’ e outro a Darwin aos 90’+5. Seja como for, o 3:3 é uma ode ao futebol de ataque, descomprometido. O Liverpool segue em frente e joga vs Villarreal, a equipa surpresa da ½ final após eliminar Atalanta em Bérgamo, Juventus em Turim e Bayern em Munique. O outro jogo é Man City vs Real Madrid. No imediato, há Liverpool vs City para a ½ final da Taça de Inglaterra e Sporting vs Benfica para a 1.ª divisão.

Sob o apito do tal Gozubuyuk, eis os actores principais e secundários do clássico europeu

LIVERPOOL Allison; Gómez, Konaté, Matip e Tsimikas; Milner (Thiago 57), Henderson (cap) (Fabinho 57) e Keita; Diogo Jota (Salah 57), Firmino (Origi 90+2) e Luis Díaz (Mané 66)

Treinador Jürgen Klopp (alemão)

BENFICA Vlachodimos; Gilberto (André Almeida 90+1), Otamendi (cap), Vertonghen e Grimaldo; Weigl e Taarabt (João Mário 66); Everton (Gil Dias 90+1), Gonçalo Ramos (Paulo Bernardo 78) e Diogo Gonçalves (Yaremchuk 46); Darwin

Treinador Nélson Veríssimo (português)

Marcadores 1:0 Konaté (21); 1:1 Gonçalo Ramos (32); 2-1 Firmino (55); 3-1 Firmino (65); 3-2 Yaremchuk (73); 3-3 Darwin (82)



































































* o autor escreve ao abrigo do antigo AO.

