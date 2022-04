Único elo português de ligação entre os dois clubes que se defrontam esta noite em Anfield para a decisão dos quartos de final da Liga dos Campeões.

Desporto 5 min.

Liga dos Campeões

Liverpool vs Benfica. O clássico de Abel Xavier

Rui Miguel Tovar Único elo português de ligação entre os dois clubes que se defrontam esta noite em Anfield para a decisão dos quartos de final da Liga dos Campeões.

O Estrela vive um momento histórico em 1990, a caminho da final do Jamor, vs Farense. Antes da inédita conquista, a 1.ª divisão funciona como mero pró-forma, em jeito de treino para o grande dia. Na penúltima jornada, o Benfica vai à Reboleira também com uma final na cabeça (a da Taça dos Campeões, vs Milan). Decide Magnusson, aos 72 minutos. Aos 87’, sai Rui Alexandre e entra Abel Xavier, um jovem com 17 anos e meio.

Nesse Verão de 1990, Abel joga a final do Euro sub18, perdida para a URSS de Cherbakov. Às férias, segue-se o trabalho. No Estrela, conhece os métodos de trabalho de Manuel Fernandes (coadjuvado por José Mourinho). E os de Matine. E os de Jesualdo Ferreira. Ya, o Estrela acumula três treinadores. Sinal de desespero, culminado com a descida à 2.ª divisão, na ressaca do 1:1 no Bonfim. É já como jogador da 2.ª que Abel se sagra campeão mundial sub-20, na Luz. Passa-se 1991-92 e o Estrela mantém-se na 2.ª. Na época seguinte, faz-se goleador. Penafiel em Agosto, Elvas em Novembro, Farense em Dezembro, Aves em Março. É neste mês que Abel recebe a convocatória de Queiroz.

É o quarto jogo para a qualificação do Mundial-94: Portugal apresenta-se em Berna para defrontar a Suíça, melhor ataque do grupo com 14 golos e invicta desde Fevereiro 1992. O ambiente nem é dos melhores, à conta dos dois resultados em Fevereiro (Noruega 0:0, Itália 1:3). A desconfiança na geração de ouro é considerável. Vai daí, Queiroz joga com um líbero (Peixe) mais os laterais Abel Xavier e Semedo. Curiosamente, é esta dupla a criadora do 1:1, com cruzamento da direita para o cabeceamento imparável do número 3. Antes, Semedo (sem rotinas defensivas no Porto) deixara-se antecipar por Chapuisat para o golo inaugural. A festa suíça só dura quatro minutos e Portugal agarra-se ao ponto. Vítor Baía é o porta-voz da selecção. "Muita gente não acreditava em nós. Mostrámos que somos pessoas dignas, homens que merecemos o maior respeito."

Curiosidade maiúscula: Rui Costa é o outro estreante desse jogo.

Fixemo-nos em Abel Xavier, é ele o último jogador da 2.ª divisão portuguesa a estrear-se pela selecção nacional. E é ele o único elo português de ligação entre Benfica e Liverpool. Para incluir mais um dado excitante, Abel acumula dois golos na UEFA por esses clubes. Primeiro pelo Benfica em 1994, depois pelo Liverpool em 2002. Ambos vs Bayer, ambos em Leverkusen. Que brinde, chi-ça. Pelo Benfica é um remate de fora da área, após toque de calcanhar de Rui Costa. A bola entra como um foguete junto ao poste, é o momentâneo 2:1 – acaba 4:4 e o Benfica passa à ½ final da Taça das Taças pela regra dos golos fora. Pelo Liverpool, é um cabeceamento à entrada da pequena área após um canto da esquerda. É o momentâneo 1:1 – acaba 4:2 e o Bayern passa à ½ final da Liga dos Campeões.

Posto isto, hoje é dia de Liverpool vs Benfica para os ¼ final da Liga dos Campeões. É a 2.ª mão, o dia de todas as decisões. Facto: o Benfica nunca chega à ½ final. É agora? A desvantagem de 3:1 é considerável, xxl até. Porque o Liverpool é uma equipa vertiginosa, com mais história ainda que o Benfica. E mais estatuto. E mais dinheiro. E melhores jogadores. E melhor treinador. E, vá, mais jogo.

Se é verdade que o Benfica manieta o Liverpool na segunda parte da 1.ª mão, também é verdade que o melhor em campo é Vlachodimos com três defesas valiosas a adiar o golo feito. Salah, só à sua conta, falhou dois lances muito parecido. Já nos descontos, é Diogo Jota quem desperdiça o 1:4. Seja como for, o Benfica tem de jogar descomplexado em Anfield, onde até já ganhou uma vez, em 2006, com golos de Simão (g’anda pontapé do meio da rua) e Miccoli (belíssima bicicleta). Na altura, o 0:2 junta-se ao 1:0 de Luisão na Luz e apura o Benfica para os ¼ final. O Liverpool, esse, afasta-se da coroa sem honra nem glória. Isso mesmo, o Liverpool de Rafael Benítez é o campeão europeu em título e nem passa do primeiro mata-mata.

Calma, muita calma, para o bem ou para o mal, estamos a falar da melhor equipa inglesa de sempre na UEFA, com seis títulos de campeão europeu. E também é um clube com queda para goleadas, sempre em Anfield (watch out Benfica). É o único clube europeu a ganhar com 10 golos ou mais nas três competições europeias.

A aventura começa a 16 Setembro 1969, vs Dundalk (Eire). É um monólogo daqueles, 10:0 por Evans (2), Smith (2), Graham (2), Lawler, Lindsay, Thompson e Callaghan. Sete marcadores (todos titulares). O problema é a 2.ª eliminatória. O Liverpool apanha o Vitória FC e é eliminado em pleno Anfield, algo imitado por Benfica (2006) e Braga (2011).

Conta-me como foi da bola Efemérides e histórias caricatas do futebol pelo jornalista Rui Miguel Tovar.

Avançamos uns anos, até 17 Setembro 1974. O Liverpool recebe o Strömgodset (Noruega) e aplica-lhe a chapa 11 sem resposta. É ainda hoje a maior goleada da sua história nas competições europeias. Nove marcadores, todos titulares. Aí está outro recorde, do clube e da própria UEFA. Ei-los, os heróis: Boersma (2), Thompson (2), Lindsay, Heighway, Hughes, Cormack, Smith, Callaghan e Kennedy. Mais uma vez, o problema é a eliminatória seguinte. E o Ferencvaros até se veste de verde e branco como o Vitória FC.

Só falta a Taça dos Campeões e o Liverpool comete a proeza de golear 10:1 vs Palloseura (Finlândia), para a segunda mão da primeira eliminatória 1980-81. Souness marca três, McDermott e Fairclough dois, Lee, Ray Kennedy e Dalglish, um. Na ronda seguinte, dupla vitória vs Aberdeen. Na outra, dupla vitória vs CSKA Sofia. Nas ½ finais, apuramento vs Bayern pela regra dos golos fora. Na final, Alan Kennedy garante o solitário 1:0 em Paris, na última final perdida pelo Real Madrid em mais de dez.

É obra, é Liverpool. Com e sem Abel Xavier.

(Autor escreve de acordo com a antiga ortografia.)

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.