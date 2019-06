Salah e Origi marcam os golos dos 'reds' frente ao Tottenham, sagrando-se pela sexta vez campeões da Europa de clubes.

Liverpool é o novo campeão europeu de futebol

O Liverpool bateu este sábado o Tottenham por 2-0, em Madrid, e sagrou-se pela sexta vez campeão europeu de futebol. Mohamed Salah abriu o marcador no primeiro minuto, de grande penalidade, e Origi, a três minutos do final, fechou a contagem.

Com apenas 24 segundos de jogo disputados, Sadio Mané viu o seu cruzamento ser desviado pelo braço de Sissoko, dentro da área, e o árbitro marcou o castigo máximo que o internacional egípcio transformou com um remate colocado

O Tottenham reagiu e teve mais posse de bola frente a um Liverpool bastante agressivo defensivamente e que procurava, em contra-ataques, ampliar o resultado que não sofreu qualquer alteração até ao intervalo.



Na etapa complementar, os 'Spurs' continuaram a dominar e só não chegaram ao empate graças à excelente exibição do guarda-redes brasileiro do Liverpool, Alisson Becker. A três minutos do final, Divock Origi, fez o segundo golo e sentenciou a partida para desespero de treinador Maurício Pochettin (treinador do Tottenham) e dos seus jogadores.

Depois de várias finais perdidas, Jürgen Klopp, técnico alemão do Liverpool, conquistou a sua primeira 'Champions' e a sexta do clube da cidade dos Beatles.

