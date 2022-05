Villarreal empata eliminatória na primeira parte, Liverpool reage com categoria na segunda e chega à 10.ª final da Liga dos Campeões da sua história.

Liverpool. Dois sustos, três chegas-para-lá

Real Madrid 1998, Milan 2005, Bayern 2013. Quem se segue? Liverpool 2022. O Liverpool é a quarta equipa a atingir à 10.ª final da Taça/Liga dos Campeões e já está à espera do adversário a decidir-se hoje entre Manchester City e Real Madrid.

A noite em Vila-real é especial e vibrante na cidade mais pequena de sempre a acolher uma decisão da ½ final, com 51 mil habitantes. O Liverpool chega com uma vantagem de dois golos e é mais-que-favorito. Só que entra em campo aos papéis, sem controlo sobre os hiperactivos jogadores do Villarreal. A prova evidente disso mesmo é o golo madrugador de Dia, aos três minutos. O mérito é para o cruzamento largo de Estupiñán para o segundo poste, onde aparece Capoue a rematar (ou a passar?, eis a questão). Dia, com a baliza aberta, marca e desata a loucura no Estádio El Cerámica.

É natural, o Villarreal está a um golo de igualar a eliminatória e encarar o Liverpool de homem para homem. O Villarreal, atenção, é o campeão em título da Liga Europa (ganha a final vs United num desempate de penáltis quase infinito). A multidão cresce, a equipa também. O Liverpool tenta meter água na fervura. Sem efeito. O jogo não lhe sai bem, pura e simplesmente. E o amarelo do Villarreal está por todo o lado. Tanto assim é que o Liverpool vai para o intervalo a perder para o Villarreal no número de passes. Mérito maiúsculo para a pressão, às vezes alta, outras baixa, e para o planeamento do treinador Unai Emery.

Nem sempre se joga bem, nem sempre a bola é bem tratada. Porque o Villarreal está com a adrenalina toda e nem consegue parar para pensar na execução de um lance com princípio, meio e fim. E porque nota-se ansioso, o Liverpool. Ninguém consegue fazer pause – sentar a bola no chão e dizer ‘calma aí, vamos trocar a bola à nossa maneira’. Ou melhor, Thiago tenta fazer uma, duas vezes. Das duas é abalroado por Lo Celso, um argentino cheio de pica e sem vergonha de o atropelar à margem das leis. Thiago protesta, Lo Celso nem lhe passa cartão e o árbitro holandês Makkelie faz vista grossa. No banco, o ar de Klopp anuncia um raspanete daqueles no balneário.

O Villarreal, insistimos neste ponto essencial, carrega por todos os lados, por todos os poros. Aos 37’, Lo Celso isola-se e gere um imenso bruááááá nas bancadas. Allison sai-se dos postes e afasta o perigo. Que não a euforia. Às vezes, uma jogada destas acorda a malta para a vida e os espectadores rugem com mais força. Aos 40’, Pau Torres mete uma bola longuíssima para a sua direita. Capoué domina mal e, depois, corrige. Robertson vai ao seu encontro e é batido com um drible para dentro. Segue-se o cruzamento para o segundo poste, onde Coquelin salta mais alto e mais rápido que o esfíngico Alexander-Arnold.

As câmaras filmam as correrias desenfreadas das camisolas amarelas e também o desnorte de alguns vestidos de vermelho. Van Dijk, o capitão, está possesso. Pudera, o Villarreal empata a eliminatória e só está a um golo de garantir a final, a sua primeira na Liga dos Campeões – e isto com cerca de zero títulos de campeão espanhol (ah pois é, modernices; em 2002, o Bayer Leverkusen inaugura este modelo de uma final da Liga dos Campeões e zero título de campeão nacional). Intervalo, clap clap clap (aplausos espanhóis para o Villarreal). Intervalo, Klopp Klopp Klopp (ranger de dentes para o Liverpool). Beatles, yellow submarine, sentem a ironia?

No reinício, o Villarreal continua mexido, afoito, naquela toada de baralhar e voltar a dar. Já o Liverpool aparece com Luis Díaz em campo como substituto de Diogo Jota e começa a 'destrocar' jogo como gente grande. Arnold ameaça uma (53’), duas vezes (54’). À terceira, atira uma bola à barra (55’). Rulli defende uma bola de Thiago (56’) e Luis Días falha o alvo num pontapé acrobático (57’). O Villarreal está encostado à sua área e antevê-se a onda vermelha em crescimento. É uma questão de tempo.

Aos 62’, Salah desmarca Fabinho na direita e o brasileiro atira para golo. Antes de o fazer, olha para o meio. Depois para a bola. Depois para o guarda-redes. Depois para a bola. Que entra por entre as pernas de Rulli. O mesmo registo no 2:2 de Luis Díaz, de cabeça, após cruzamento de Arnold. Em cinco minutos apenas, o Liverpool silencia o estádio e garante um lugar na final. Como se isso fosse pouco, até dá a volta ao marcador com uma arrancada de Mané, libertado por Keita. O senegalês antecipa-se ao atarantado Rulli, demasiado adiantado no campo, evita o carrinho de Fotyh, pisa a área e atira com o pé esquerdo para a baliza deserta.

Klopp já sorri, Emery nem por isso. O Liverpool é um justo vencedor. Do jogo, da eliminatória. E acumula a terceira vitória fora seguida nesta fase a eliminar da Liga dos Campeões (vs Inter, Benfica e Villarreal). Agora sonha com o título em Paris, onde levanta o troféu em 1981, vs Real Madrid. Olha olha, tu queres ver? O City de Guardiola tem a palavra.

Sob o apito do holandês Makkelie, eis os actores principais e secundários no El Cerámica:

Villarreal: Rulli; Foyth, Albiol (cap) (Aurier 79’), Pau Torres e Estupiñán (Trigueros 79’); Lo Celso, Capoué, Parejo e Coquelin (Pedraza 69’); Moreno (Chukwueze 70’) e Dia (Alcácer 79’); Treinador Unai Emery (espanhol)

Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk (cap) e Robertson (Tsimikas 80’); Keita, Fabinho (Milner 84’) e Thiago (Jones 80’); Salah, Diogo Jota (Luis Díaz 46’) e Mané; Treinador Jürgen Klopp (alemão) Marcadores: 1:0 Dia (3); 2-0 Coquelin (40’); 2:1 Fabinho (62’); 2:2 Luis Díaz (67’); 2:3 Mané (74’)

(Autor escreve de acordo com a antiga ortografia.)

