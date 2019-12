O Flamengo de Jorge Jesus caiu aos pés do Liverpool, no prolongamento, por 1-0, com os ingleses a conquistarem assim o Mundial de Clubes de 2019.

Liverpool bate Flamengo de Jesus e sagra-se campeão mundial de clubes

Nun jogo equilibrado, o campeão europeu marcou por intermédio de Roberto Firmino à passagem do minuto 100, depois de um 0-0 nos noventa minutos regulamentares.

Esta é a primeira vez que os 'reds' conquistam a competição, vingando assim a derrota na Taça Intercontinental de 1981, por 0-3, frente à formação brasileira.



