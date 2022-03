Em cinco tentativas, nunca uma equipa portuguesa dobra o Liverpool nos ¼ final da UEFA

Liverpool. À sexta é de vez?

O cabo das tormentas, o Liverpool. Seja o de Bob Paisley, o de Joe Fagan, o de Gerard Houllier ou o de Jürgen Klopp. Nunca uma equipa portuguesa elimina o Liverpool nos ¼ final da UEFA. Em cinco tentativas, cinco KO’s. É dose. E agora em 2022? A resposta está nas mãos do Benfica de Nélson Veríssimo, único clube dos oito ainda em prova a partir da fase preliminar, o que é um feito extraordinário nos tempos de hoje, à imagem do Porto de Lopetegui em 2016, então travado pelo Bayern de Guardiola.

O Liverpool é mágico. Basta perguntar a alguém sobre a final mais excitante da Taça/Liga dos Campeões e a resposta nem demora: 2005, Liverpool vs Milan, aquela do 3:0 ao intervalo, 3:3 aos 90’ e vitória nos penáltis com defesa de Dudek ao remate de Shevchenko. E a segunda final europeia mais dramática deste século? Ah, essa é a do Alavés vs Liverpool, Taça UEFA 2001. Aos 88’, Jordi Cruijff empata 4:4 e tudo se vai resolver no prolongamento, através do golo d’ouro. Ou melhor, autogolo de ouro. Da autoria do espanhol Geli. Duas finais épicas, duas vitórias. É assim o Liverpool, mágico.

É o maior clube inglês na Europa, com seis Taças dos Campeões e três Taças UEFA. Em Inglaterra, acumula sete Taças de Inglaterra, oito Taças da Liga e 18 campeonatos. Pormenor: só tem uma única Premier League, existente desde 1992. A conquista é recente, obra de Jürgen Klopp. Contratado para substituir Brendan Rodgers, demitido a meio da época pelo empate no dérbi de Merseyside vs Everton (1:1), o alemão é apresentado com pompa e circunstância em Anfield. O caso não é para menos, trata-se de um reforço de luxo, mais valioso que um qualquer jogador.



Em sete anos de Dortmund, ganha seis títulos (incluindo dois campeonatos alemães seguidos) e ainda chega à final da Liga dos Campeões (perdida para o Bayern). Em Abril 2015, Klopp anuncia o adeus ao Dortmund daí a um mês e a ideia de um ano sabático, à Pep Guardiola. Ou quase. Com o arranque assim-assim de Rodgers, aceita-se o convite irrecusável e acabam-se as férias. Liverpool, aqui estou eu. É ele Klopp, clap clap clap.

O Liverpool ganha encanto, a Premier idem idem. Klop, então, nem se fala. Só para descontrair, vamos ver o número de treinadores na história do Liverpool. O clube funda-se em 1892, tem 130 anos. Adivinhe lá quantos treinadores? Hum? Xiiiiii, tantos. Não, não, muito menos. Vinte. Desde William Edward Barclay até Jürgen Klopp, v-i-n-t-e. Há três com mais de 500 jogos, entre Tom Watson (742), Bill Shankly (783) e Bob Paisley (581). E há seis com mais de 300, um deles já é Klopp (364). É um tratado, é magia, é o Liverpool.

Nós, por cá, é muuuito menos contido. Tanto assim é, o Porto apresenta o 20.º treinador em 1955 (Dorival Yustrich), o Sporting em 1959 (Mário Imbelloni) e o Benfica só em 1970 (Jimmy Hagan). E, atenção, o Liverpool tem mais anos de vida que qualquer um dos três grandes. Aproveita Klopp. E o homem aproveita, sim senhor. Ganha uma Liga dos Campeões em 2019 e só depois a Premier League em 2020. O seu estilo é rock n’roll, puro e duro. O futebol é sempre para a frente, agora mais ainda com a contratação de Luis Díaz ao FC Porto no mercado de inverno.

Posto isto, o Liverpool é um tratado com equipas portuguesas nos ¼ final. Cinco eliminatórias, cinco apuramentos. Mágico, lá está. A primeira experiência remonta a 1977-78, época em que o Benfica passa o Torpedo Moscovo na URSS com o recurso ao desempate de penaltis. Bento é o herói: defende o remate de Iurine e marca o definitivo 4:1. Quando o Liverpool lhe aparece à frente, há um misto de encanto e incerteza. Diz Toni, o capitão. ‘Temos 40% de hipótese’. Na Luz, o primeiro golo é do Benfica, por Nené. O treinador inglés Bob Paisley nada vê. Chove a potes – aliás, nessa mesma noite, o FC Porto vs Anderlecht é interrompido a meio e só se reata daí a 24 horas. Chove a potes, dizíamos. E alguns (muitos) dos 80 mil adeptos na Luz fixam-se na linha lateral. Paisley não acusa o golpe. Nem o Liverpool. Acaba 1:2, reviravolta no marcador. Em Anfield, 4:1 com outro golo de Nené.

Em 1984, mais um Benfica vs Liverpool nos ¼ final da Taça dos Campeões. A época até corre bem ao Benfica, com a conquista da primeira edição da Taça Ibérica, uma ideia peregrina de juntar os campeões ibéricos na pré-época. Calha-lhe o Athletic. À derrota por 2:1 no País Basco, segue-se o 3:0 na Luz. Na 1.ª divisão, o bi é uma certeza desde cedo com a sequência de 12 vitórias seguidas, cinco das quais com vitórias por cinco ou mais golos de diferença. Aparece o Liverpool e a esperança é um sentimento comum. Qual quê, o Liverpool capitaneado por Souness dá agua pela barba, 1:0 em Anfield e 4:1 na Luz, com mais um golo de Nené. Na goleada em casa, Bento abre a capoeira com dois golos inacreditáveis na primeira parte. Aos jornalistas, o guarda-redes tem a desculpa na ponta da língua. ‘Foram os holofotes.’

Passam-se uns anos, vira-se o século. Em 2001, para a Taça UEFA, o Porto de Fernando Santos nem um golo para amostra em 180 minutos. É nulo nas Antas e 2:0 em Anfield, golos de Murphy e Owen, ambos na primeira parte. O pesadelo ganha mais dimensão em 2010 e 2019. Primeiro Benfica, depois Porto. E se Jesus ainda ganha 2:1 na 1.ª mão, com dois penáltis de Cardozo, antes de apanhar 4:1 em Anfield, o Porto de Conceição nem a vê passar. É um chocolate sem história, 2:0 lá e 4:1 cá. Ou seja, 6:1. Feitas as contas, 7:24 em golos nesses 10 jogos de Liverpool vs portugueses para os ¼ final da UEFA. Essa desvantagem é uma realidade incontornável durante anos e anos. A do apuramento é outra história. Ou vai ou racha. Tem a palavra o Benfica.

