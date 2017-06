O ex-dirigente do FC Porto Antero Henrique foi hoje confirmado como novo diretor-desportivo do Paris Saint-Germain (PSG), ficando incumbido de “dar um novo élan” à política desportiva do clube.

“Na dependência direta do presidente da instituição, Nasser Al-Khelaifi, Antero Henrique terá a responsabilidade de impulsionar um novo élan à política desportiva do clube para otimizar a competitividade do grupo profissional e reforçar a capacidade do clube para detetar, recrutar e formar os talentos de amanhã”, pode ler-se em comunicado hoje divulgado pelo PSG .

Citado pelo clube francês, Antero Henrique afirmou-se “muito satisfeito e honrado com a confiança” que recebeu.

“O PSG confia-me importantes responsabilidades desportivas, que espero assumir com o máximo rigor. Estou impaciente de colocar a minha experiência ao serviço do clube, que, em apenas alguns anos, se afirmou como um dos melhores da Europa. Tenho a ambição e a vontade de criar a dinâmica capaz de instalar o PSG de forma durável ao mais alto nível”, referiu.

O presidente do clube francês, por seu turno, destacou o contributo que Antero Henrique pode dar ao PSG, graças à sua “experiência e grande conhecimento” do “universo do futebol”.

“O nosso novo director-desportivo é uma verdadeira referência na Europa neste domínio. Ele possui a personalidade e as competências para permitir ao clube afirmar-se entre as instituições mais respeitadas e com melhor desempenho do desporto mundial”, pode ler-se.

Antero Henrique, de 49 anos, “fez toda a sua carreira no FC Porto”, clube no qual ingressou em 1990. Nascido em Vinhais, no norte de Portugal, começou a carreira no FC Porto, em 1990, até alcançar a vice-presidência, antes de sair em setembro de 2016.

Alegando motivos pessoais, Antero Henrique abandonou todas as funções que desempenhava no clube ´azul e branco´, incluindo as de administrador da SAD do FC Porto.





