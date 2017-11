Um golo de Hurtado permitiu hoje ao Vitória de Guimarães vencer na receção aos franceses do Olympique Marselha por 1-0, resultado que permite aos vimaranenses reentrar na luta pelo apuramento para os 16 avos de final.

O tento do avançado colombiano surgiu já na reta final da partida, aos 80 minutos, tendo o triunfo da equipa portuguesa a relançado na luta pelo apuramento, apesar de ainda ocupar o último lugar do grupo I.

Os austríacos do Salzburgo, que hoje empataram 0-0 em casa com os turcos do Konyaspor, comandam o grupo com oito pontos, sendo seguidos pelo Marselha com seis, enquanto o Konyaspor é terceiro com os mesmos quatro pontos do Vitória, quarto classificado, quando faltam duas rondas para o termo desta fase.

Adeptos do Marselha envolvem-se em agressões com jogadores da própria equipa



Os adeptos e os jogadores do Marselha envolveram-se hoje em agressões no relvado do Estádio D. Afonso Henriques, antes do jogo para a Liga Europa de futebol entre a equipa francesa e o Vitória de Guimarães.

As agressões começaram cerca de 25 minutos antes do início do jogo da quarta jornada do grupo I, com alguns dos cerca de 500 adeptos franceses a invadirem o relvado a partir da bancada norte do recinto vimaranense, tendo começado a agredir alguns dos jogadores mais próximos, o que levou o resto do plantel a acorrer ao local.

Durante os confrontos, Patrice Evra, lateral-esquerdo internacional pela seleção francesa que tem sido alvo de críticas pelo rendimento que tem apresentado, atingiu um dos adeptos com um pontapé e, mal o confronto foi sanado, dirigiu-se de imediato com dois colegas para o balneário, não tendo depois constado do 'onze' inicial nem no banco de suplentes.

Alguns dos adeptos do Marselha tentaram ainda entrar em confronto com alguns dos vitorianos na zona ali próxima, mas foram travados pelas forças policiais e por alguns dos 'stewards'.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.