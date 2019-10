Os 'leões' foram a única equipa lusa a vencer na segunda ronda de jogos da Liga Europa. O Sporting de Braga empatou frente ao Slovan Bratislava, o FC Porto perdeu na Holanda com o Feyenoord e o Vitória de Guimarães foi derrotado em casa pelo Eintracht de Frankfurt.

Liga Europa. Sporting salva honra portuguesa em noite para esquecer

Os 'leões' foram a única equipa lusa a vencer na segunda ronda de jogos da Liga Europa. O Sporting de Braga empatou frente ao Slovan Bratislava, o FC Porto perdeu na Holanda com o Feyenoord e o Vitória de Guimarães foi derrotado em casa pelo Eintracht de Frankfurt.

O Sporting somou os seus primeiros três pontos na Liga Europa, depois de receber e bater os austríacos do LASK Linz, por 2-1, naquele que foi o segundo jogo de Jorge Silas no comando da equipa lisboeta.

Os 'leões' entraram a perder, após uma desatenção defensiva que Raguz aproveitou para abrir o marcador. Na segunda parte, Bruno Fernandes apontou um canto e Luiz Phellype empatou, de cabeça, ao minuto 58. Volvidos cinco minutos Luiz Phellype isolou Bruno Fernandes e o médio português concretizou a reviravolta em Alvalade, garantindo a vitória.

Na próxima jornada, o Sporting recebe o Rosenborg, que foi goleado (1-4) pelo PSV Eindhoven nesta ronda.

O trio luxemburguês que dirigiu o jogo em Alvalade.

Este encontro teve ainda a particularidade de ter sido dirigido por um trio arbitral luxemburguês, com destaque para o fiscal de linha lusodescendente, Joaquim da Silva.

O Sporting de Braga, que esteve por duas vezes em vantagem, mas empatou a duas bolas na receção aos eslovacos do Slovan Bratislava, em encontro da segunda jornada do Grupo K da Liga Europa em futebol.

Após a vitória em Inglaterra, no terreno dos Wolves, os Bracarenses não foram além de um empate contra o Solan Bratislava. Foto: LUSA

Bruno Viana e Galeno marcaram para os minhotos.

O FC Porto também foi derrotado no reduto do Feyenoord, por 2-0, na segunda jornada do Grupo G da Liga Europa.

Toornstra aproveitou uma má saída defensiva dos azuis e brancos para abrir o marcador no início do segundo tempo, e Karsdorp, frente a Marchesín fechou a contagem para os holandeses aos 80 minutos.

O Feyenoord de Roterdão bateu os 'dragões' por dois golos sem resposta. Foto: AFP

Em virtude da vitória do Young Boys frente ao Rangers, todas as equipas do grupo têm agora três pontos.

Por fim, o Vitória de Guimarães somou a segunda derrota na Liga Europa, ao perder por 0-1 na receção ao Eintracht Frankfurt, que alinhou com André Silva e Gonçalo Paciência.

N’Dicka aproveitou um canto para marcar o golo solitário do encontro.

Os vimaranenses carregaram até ao final da partida, mas não conseguiram abrir o marcador, depois de também terem estado a bom nível frente ao Standard, na primeira jornada, mas com o mesmo desfecho.

O Vitória minhoto averbou a segunda derrota na Liga Europa. Foto: LUSA

Os vimarenenses ocupam o último posto do grupo F, com zero pontos, atrás de Arsenal (6), Standard Liege (3) e Frankfurt (3).

