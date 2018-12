Montero, o estreante Miguel Luís e um autogolo de Ardin Dallku fizeram o resultado no último jogo da fase de grupos.

Liga Europa. Sporting derrota Vorskla Poltava

O Sporting fechou a fase de grupos da Liga Europa com triunfo sobre os ucranianos do Vorksla Poltava por 3-0, na 6ª jornada do Grupo E da competição. Num jogo marcado pelo recurso de Marcel Keizer a diversos jogadores jovens e outros menos utilizados, os sportinguistas exerceram domínio total.

Até ao 1-0, apontado por Montero à passagem do minuto 17, a equipa de Alvalade foi colecionando oportunidades perdidas por Miguel Luís, Acuña e o próprio Montero. Depois da vantagem, o controlo lisboeta acentuou-se e, aos 35 minutos, após lance entre Mané e Bruno Fernandes, o estreante Miguel Luís não teve dificuldades para conseguir o 2-0.

A um minuto do intervalo, tudo ficou ainda mais tranquilo para os pupilos de Keizer, uma vez que Ardin Dallku, quando procurava impedir que Montero marcasse, acabou por colocar a bola na própria baliza.

No segundo tempo, o cariz do encontro não se modificou, embora o Sporting sofresse uma contrariedade, pois, aos 59 minutos, Montero saiu de maca lesionado e teve de ser substituído pelo estreante Pedro Marques.

Até final, o Sporting continuou a tentar o golo e o técnico ainda promoveu outra estreia quando tirou Bruno Fernandes para a entrada de Bruno Paz (73 m).

