O Sporting de Braga defende hoje a liderança do grupo C da Liga Europa em futebol, na receção ao Ludogorets, enquanto o Vitória de Guimarães joga uma cartada decisiva na visita ao Marselha.

Num jogo marcado para as 21h05, os minhotos recebem os campeões búlgaros, segundos no agrupamento com quatro pontos, depois de terem vencido os dois primeiros jogos, com Hoffenheim (2-1) e Basaksehir (2-1), que visita os alemães no outro jogo do grupo.

A formação de Abel Ferreira chega ao encontro europeu depois de uma vitória por 3-2 na Taça de Portugal, em casa do São Martinho, e procura segurar a liderança do grupo e dar mais um passo rumo à qualificação para a fase seguinte.

Já o Vitória de Guimarães enfrenta, no grupo I, uma difícil deslocação ao terreno do Marselha, às 19h, sabendo que parte no último lugar do grupo, com apenas um ponto em dois jogos.

Depois do empate com o Salzburgo (1-1) e da derrota com o Konyaspor (2-1), os vimaranenses procuram em França ultrapassar o Marselha, que tem três pontos, enquanto os austríacos, que lideram com quatro pontos, visitam os turcos, que têm três.

O sueco Stefan Johannesson foi o árbitro escolhido para o Marselha-Vitória de Guimarães e o italiano Davide Massa, de 36 anos, apita o Sporting de Braga-Ludogorets.

